僑委會首屆全球傑出僑生校友表揚大會於崑山科大頒獎

僑委會首屆「110全球傑出僑生校友表揚大會」今日於崑山科技大學舉行，廣達電腦副董事長兼總經理梁次震、恆春基督教醫院院長黃健榮親自出席接受表揚。未能出席的獲選人皆拍攝專訪影片並在大會中播放，以表達獲選人對僑委會感謝之意。





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本次表揚大會共計頒發6大獎：僑務貢獻獎、企業工商獎、社會公益獎、公共事務獎、學術成就獎與文化體育獎，共有13位來自全球不同領域的傑出人士獲獎。僑務委員會委員長童振源表示，我國僑生政策實施逾70年，培育超過16萬畢業僑生校友，在全球各個領域貢獻當地社會，發光發熱，這次活動代表台灣對人才培育努力的成果， 也會讓僑生在台樹立學術典範。











僑委會副委員長呂元榮表示，僑生是重要培育的對象，最近很多僑生的電競競賽、翻譯競賽、歌唱競賽等，讓僑生在台灣學習愉快。透過僑生畢業後在海外各領域的人脈資源，也能提升台灣在國際的能見度。承辦活動的崑大創意媒體學院院長兼公共關係暨廣告系教授陳薇薇表示，這次活動全球超過50位參加選拔，每位候選人由駐外單位與國內大專院校踴躍推薦，為隆重表彰獲獎者的貢獻，崑山科大為每位獲選人撰寫重要貢獻與拍攝專訪影片，並在大會中，播放每位獲選人的感謝影片。每位獲選人不僅在世界各地方發揮在台所學，更積極提升臺灣在世界各地的正面形象，無疑是最好的臺灣代言人。











▲廣達電腦副董事長兼任總經理梁次震(右)獲選「社會公益獎」（圖／記者張振興攝，2021,10,22）

廣達電腦副董事長兼總經理梁次震，獲得首屆傑出僑生校友「社會公益獎」，梁次震除了創立廣達電腦之外，還擔任廣達文教基金會董事，搭起企業、博物館及社會的橋樑，連結藝術、教育及公益三個方面，激發創意、創造社會正面力量。梁次震致力於興辦公益慈善事業，善盡企業之社會責任，成效卓著，堪為引領良善社會風氣的標竿，足堪弘揚。











唯一公共事務獎的獲選人，恆春基督教醫院院長黃健榮親也親臨會場領獎。黃健榮25年前遠離高薪的市區醫院，以「台灣有一些地方需要你，你應該去那個地方」，獨自到醫療資源困乏的恆春行醫，以專業醫術守護恆春民眾健康，體會到低收入老人及兒童的需求，達到全人關懷的目標。



