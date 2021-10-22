婦女庇護大會上少女被拐樓梯間嘿咻 蔡英文還有到場致詞
第四屆「世界婦女庇護安置大會」2019年在高雄展覽館舉行，蔡英文總統特地受邀前往詞，演講時強調要落實性別平權、讓婦女與幼童免受暴力威脅。但高雄地方法院今（22）日的一起判決中卻指出，就在大會會期間，一位陳姓攝影助理結識了會場的未成年志工少女，兩人在樓梯間發生性關係，陳男依妨害性自主遭判有期徒刑4個月，全案可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 16:46:18
第四屆「世界婦女庇護安置大會」是由全球安置網絡及勵馨基金會共同主辦，大會宗旨便是保護及預防婦女暴力，大會當年在11月5日到8日間展開，共有100個國家參加，除了蔡英文總統，衛福部長陳時中也有到場致詞。
但讓人想不到的是，綜合媒體報導，大會的攝影助理陳男在會場結識了一位未成年的志工少女，在11月7日會議進行當天，拐騙少女在樓梯間發生性關係。當天傍晚又透過手機邀約少女在樓梯間再次發生性行為，少女也依約前往。
事後少女家長察覺此事，憤而報警提告。陳男坦承與少女發生關係，但解釋自己是傾情於對方。法官認為陳男明知少女未成年，卻不顧少女心智發展尚未成熟，最後依妨害性自主罪判刑4月，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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