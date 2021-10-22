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陳柏惟罷免投票在即　柯文哲仍未鬆口：講太多會被罰錢

▲針對基進黨立委陳柏惟的罷免案，台北市長柯文哲直至罷免投票前一日，仍舊未鬆口支持或反對。（圖／台北市政府提供）
▲針對基進黨立委陳柏惟的罷免案，台北市長柯文哲直至罷免投票前一日，仍舊未鬆口支持或反對。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-10-22 16:57:38

基進黨立委陳柏惟的罷免案投票，即將在明（22）日登場。一向不對該罷免案表態的台北市長柯文哲，在投票日前一天仍舊不願輕易鬆口。被問到對於罷免案的態度，柯文哲仍舊低調表示，已經到了現在這個時刻也不想再多說什麼，「講太多還會被人家罰五十萬（違反選罷法），我也沒有那麼呆。」

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針對陳柏惟罷免案，柯文哲態度向來低調再低調，僅表示不贊同報復性的罷免活動，但對於陳柏惟的好惡或是支持與否，柯文哲從未多作著墨。至於柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，相較之下則相對動作較多。雖然對外聲稱對罷免案維持中立，但在黨與各立委粉專PO文，都常看到「因為要攻擊民進黨而變相挺罷免」的內容。

柯文哲在受訪時表示，因為明天就要投票了，到現在也不想再多說什麼，「講太多還會被人家罰五十萬，我也沒有那麼呆。」

而記者也追問柯文哲，由於日前在議會曾與民進黨議員簡舒培發生爭執，現在也有部分民眾揚言要「罷免簡舒培」？對此柯文哲仍舊強調，不贊成社會變成「仇恨動員」，並表示自己最近看到台大政治系教授的論文，直指台灣的選舉已經從正面選舉走向負面選舉，投票變成「不是你喜歡誰，而是變成你討厭誰」，對社會長期發展來說，不是一個好現象。



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