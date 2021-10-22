早料到奪金鐘！炎亞綸曝「只剩買房的命」　1年入手3間房

炎亞綸今年運勢大開，喜奪金鐘獎最佳綜藝節目主持人，網紅視網膜在後台秀出祝賀紅布條，好交情因而曝光，兩人最近合體拍攝影片，透露私下相約算命成為好友，命理師老早預測他聲勢威望看漲，拿金鐘獎機率很大，但未來「只剩買房的命」，視膜網爆料，聽從命理師的話，炎亞綸這一年至少買了3間房！

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▲吳姍儒（右起）、炎亞綸和唐綺陽拿下綜藝節目主持人獎。（圖／三立提供）

炎亞綸去年和視網膜拍攝YouTube頻道《膜飯食刻》結緣，隔週相約去南投算命，結果被命理師說有佛緣，他心想難道要剃度、遠離娛樂圈嗎？感受非常失落，結果相隔一年後，才發現當初根本給錯出生時辰，趕緊南下再約命理師深聊，沒想到對方神準說中他34、35歲過得不好，讓他當場泛淚。





後來命理師預測他今年拿獎運不錯，而且命中屬水，五行需要土輔助，要他多買房，結果炎亞綸卯起來瘋狂看房，無論網路、實體都很著迷，一週去看4、5間，行動派的他連外縣市都不放過，還因明星身分獲得不少好處，視網膜身為他的看房夥伴，爆料他入手了不少房子。

▲炎亞綸擴展事業版圖，不只演戲、唱歌，更跨足餐飲事業。（圖／Beauty Player愛美玩家提供）

事業版圖從音樂、演戲，慢慢擴及餐飲、主持，炎亞綸坦言，以往不喜歡交朋友，覺得交友很浪費時間，現在認識朋友感覺值得，那飛輪海呢？他笑說以前緣分比較淺，「只能說他們生錯時代」，因為想認識唐綺陽和吳姍儒接下《36題愛上你》主持，幸運奪得金鐘獎，算是意外收穫。



