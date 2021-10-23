今日來講股／鴻海MIH拚電動車　投資人鎖定上游看門道

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陳威伯表示鴻海是製造業出身，是全世界最大、非常強大的代工廠，但鴻海跨足到電動車領域上還是有相對的門檻，因為光是一台電動車中，就有4成成本是電池模組，而這部分恰好就是鴻海所缺乏的，因此他集各家之所長成立MIH聯盟，就是為了縮短相關的研發時間，尤其跟裕隆合資成立鴻華，同樣是為了放大綜效。
陳威伯指出，雖然業界一開始並不看好，但短短一年推出三款原型車也替這個產業給了一股動力。尤其，裕隆旗下納智捷早在10年前就開始在發展電動車，裕隆與鴻海強強聯手，讓許多人都非常期待，事實上也勢在必行，因為這是一個趨勢方向，如果什麼都不做，整個大餅就會被國外拿走了。
至於電動車產業中，投資人可以先關注哪個領域較有機會呢？陳威伯表示，可以把電動車想像成是比較大台的平板或者是手機，未來絕對都是走智能，經由面板來控制，裡頭元件可能多達上萬個。而電動車上游就是在第三代半導體、電子元件的製造，還有包括像是軟體的部分。中游則是像充電站還有充電模組，至於下游就是整車製造。
陳威伯說，剛提到的電池方面，目前台灣著墨的僅有電池材料，相關電池的封裝與模組困難度比較高。但上游部分，如MCU（微控制器）、第三代半導體SIC都是台灣的強項，建議投資人可往這方面去尋找。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。