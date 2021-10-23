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今日來講股／鴻海MIH拚電動車　投資人鎖定上游看門道

▲鴻海領軍MIH拚電動車，有分析師就分享，電動車產業中，投資人應該先關注的領域。（圖／記者許家禎攝，2021.10.18）
▲鴻海領軍MIH拚電動車，有分析師就分享，電動車產業中，投資人應該先關注的領域。（圖／記者許家禎攝，2021.10.18）

記者許家禎/台北報導

2021-10-23 20:00:00

日前鴻海科技日展出三款電動車讓人驚豔，包括Model C電動跨界休旅、Model E電動豪華房車，以及電動巴士MODEL T讓電動車討論度破表。雖然一開始許多同業並不看好，但短短一年推出三款原型車也給足動力與信心。有分析師就認為「勢在必行」！這是世界趨勢，「如果什麼都不做，整個大餅反而會被國外拿走。」另外，分析師也分享，電動車產業中，投資人應該先關注哪個領域。

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啟發投顧分析師陳威伯指出，極端氣候讓減碳成為全世界趨勢，再加上2035年歐盟就要全面禁止燃油車銷售，全球汽車一定往新能源車或是電動車領域去發展。他坦言，其實相較國外，台灣電動車的步伐已經有點慢了，特斯拉已經做出許多車款，成績也越做越好，鴻海跨足電動車勢必要花更多心力。

陳威伯表示鴻海是製造業出身，是全世界最大、非常強大的代工廠，但鴻海跨足到電動車領域上還是有相對的門檻，因為光是一台電動車中，就有4成成本是電池模組，而這部分恰好就是鴻海所缺乏的，因此他集各家之所長成立MIH聯盟，就是為了縮短相關的研發時間，尤其跟裕隆合資成立鴻華，同樣是為了放大綜效。

陳威伯指出，雖然業界一開始並不看好，但短短一年推出三款原型車也替這個產業給了一股動力。尤其，裕隆旗下納智捷早在10年前就開始在發展電動車，裕隆與鴻海強強聯手，讓許多人都非常期待，事實上也勢在必行，因為這是一個趨勢方向，如果什麼都不做，整個大餅就會被國外拿走了。

至於電動車產業中，投資人可以先關注哪個領域較有機會呢？陳威伯表示，可以把電動車想像成是比較大台的平板或者是手機，未來絕對都是走智能，經由面板來控制，裡頭元件可能多達上萬個。而電動車上游就是在第三代半導體、電子元件的製造，還有包括像是軟體的部分。中游則是像充電站還有充電模組，至於下游就是整車製造。

陳威伯說，剛提到的電池方面，目前台灣著墨的僅有電池材料，相關電池的封裝與模組困難度比較高。但上游部分，如MCU（微控制器）、第三代半導體SIC都是台灣的強項，建議投資人可往這方面去尋找。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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