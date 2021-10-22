大專院校學生「畢業即失業」 北市府提供15K就業補助
因應新冠肺炎疫情緣故，許多大專院校的畢業生，在畢業後工作難尋，形成「畢業即失業」的窘境。對此台北市政府勞動局今（22）日釋出補助利多，只要符合相關規定，最多將可獲得15000元的補助。
記者丁上程／台北報導
2021-10-22 18:17:08
勞動局長陳信瑜表示，北市產業以服務業為主，受疫情影響甚鉅；再加上今年預計出國的青年計畫延遲，轉直接投入就業市場，導致短期失業率上升，預估本年度首次就業青年將需要比往年更長的求職期。
陳信瑜指出，初次尋職青年如果已經找工作超過4個月以上，顯然最迫切就是提升對就業市場的認識及思索自身職涯規劃，所以「台北青年職涯儲值護照」第1階段，是邀請青年先至台北青年職涯發展中心（TYS），經過職業心理測驗及就業諮詢後，接受1次以上推介就業，可申請新台幣5000元補助。
而若是第一階段仍未能就業，30日後就可以進行第二階段的就業輔導與推介就業，只要完成就可以再獲得5000元補助。若經過兩階段仍未能順利就業，則還有第三段就業輔導與推介就業，同樣只要完成相關程序就可以再獲得5000元補助。
陳信瑜強調，北市府在疫情期間仍辦理多項線上就業服務，這些方案雖有成效，但非專屬青年就業。這次藉由推出台北青年職涯儲值護照，以職涯諮詢、就業輔導及推介就業3效加乘，緩減青年尋職期間的經濟壓力外，同時成功媒合就業。