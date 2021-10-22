拍戲誤擊早有先例！李小龍兒28歲遭射殺身亡

美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）新片《Rust》染血！他在拍戲過程不慎使用道具槍誤殺42歲的女攝影師Halyna Hutchins，更傷及另一名編劇，導致其性命垂危，其實好萊塢誤擊事件並非首見，李小龍兒子李國豪1993年拍攝電影《龍族戰神》期間，就意外中槍身亡，年僅28歲，父子同樣英年早逝，還留下蓄意謀殺的謎團。





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▲李國豪被誤擊射殺，最後竟以意外結案。（圖／美聯社）

李國豪1965年出生於美國，卻在香港長大，直到1973年父親李小龍離奇猝死在女星丁珮家中，才搬去美國洛杉磯住，之後克紹箕裘，進入了電影學校學習電影方面的知識。儘管李小龍死因成謎，銀幕形象仍有極大影響力，兒子李國豪有混血帥氣面孔，自然廣被外界看好，能繼承父親的演藝之路。





李國豪以《功夫大電影》配角初試啼聲，沒有激起太大水花，1993年主演的電影《龍族戰神》片改編漫畫，描述搖滾樂手被歹徒殺害，重生後展開復仇，片中有一場他被歹徒開槍掃射的戲，原本裝空包彈的道具槍，不知被誰裝進一顆真子彈，拍戲時一槍斃命當場身亡。





▲李國豪死後和父親李小龍一起葬在美國西雅圖墓地。（圖／美聯社）

根據美國警方調查顯示，開槍演員、道具管理師、特效總管3人都堅稱裝的是空包彈，不知為何會射出真子彈，案件竟以意外結案不了了之。有一說指李國豪脾氣高傲，不好相處，才會被設計謀殺，也有一說是李小龍生前仇家密謀殺人，然而種種謎團都苦無證據，讓這對父子的離世成了傳承的悲劇。



