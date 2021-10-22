日職／老婆身材姣好被中傷　成松坂大輔心中的痛

「平成怪物」松坂大輔本季因為手指已經感覺不到出手的手感，宣布卸下球衣引退，讓不少球迷十分惋惜，不過松坂提到自己家人時，也十分感慨，他說：「我跟他們說我不打球了，當時我流下眼淚，妻子跟小孩則是說『這樣長的時間，你辛苦了』，我在想也是否給家人帶來一些壓力。」
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-22 20:59:37｜2021-10-22 21:27:06
松坂在生涯後期幾乎是很少登板，尤其他在2014年跟軟銀簽下年薪4億日圓，3年複數合約，卻只有出賽1場，投1局的成績，被不少球迷大罵是「薪水小偷」，這樣的聲浪也影響到他的妻子，前主播柴田倫世。
雖然松坂到今年還有2000萬日幣的身價，但惡意毀謗、刻意中傷的球迷留言仍不少，這讓松坂與家人都活在這樣的陰影下，對他造成很大的困擾。在網路上甚至有球迷合成柴田倫世的照片「惡搞」她的身材也是「大聯盟」級。
前西武隊OB球員也說「松坂當然也會被這些批判受傷，不過對他的家人跟家族有這樣大量的批評，他本人也很辛苦，大輔不但笑容消失，身上有傷也不能投球，而他們對松坂家族的言論明顯已經太超過了，這樣讓松坂心中也滿身瘡痍。」
松坂在引退記者會說：「我一直把這些批判的力量想要化作動力去前進，但是到最後，我被徹底擊敗了，我也受不了了，我現在也沒有那樣可以把這些東西轉化成動力的能力。」