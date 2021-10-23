中東歐疫情急升溫　長年共產統治影響對疫苗信任

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47歲保加利亞女子塔弗瑞德紀斯卡（Vesela Tafradzhiyska）從染疫引發的支氣管性肺炎康復，她表示自己之所以未接種疫苗，因為關於安全性和有效性的媒體報導內容矛盾，令人無所適從。
經過8天住院後，塔弗瑞德紀斯卡如今不情願地改變心意。她說：「我願意接種疫苗了，但我知道這並非百分百保證，因為也有打疫苗的人染疫。」
保加利亞是歐盟最貧窮國家，根據「用數據看世界」（Our World In Data）的資料，當地染疫致死率目前高居全球第3，而成年人口完整接種疫苗比率僅1/4，遠低於愛爾蘭、葡萄牙和馬爾他等其他歐盟國的90%以上。
過去一個月，保加利亞染疫住院人數激增30%，首都索菲亞（Sofia）的醫院已暫停非必要手術。保加利亞今天開始實施疫苗接種證明規定，許多室內公共場所必須持證才能進入，但先前在首都及其他城市已出現數百民眾示威抗議。
拉脫維亞今年夏天鬆綁防疫限令後，今天成為再度實施封鎖措施的歐洲首個國家。當地近半數成年人口未接種疫苗，對此已打疫苗的拉脫維亞退休女士阿多曼（Biruta Adomane）表示憤怒。
她告訴路透社：「我想去商店和咖啡館，我想享受更多自己的生活，而非受封鎖令限制。人們很奇怪…我不了解他們的動機。」
專家指出，中歐國家民眾對疫苗懷疑度可能格外偏高，是因為經過數十年共產黨統治後，人民對國家機關的信任度偏低。長年共產統治也使得這些國家的醫療體系落後，如今並面臨財力匱乏困境。
根據歐盟執行委員會（European Commission）所做的「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）民意調查，大部分歐盟東部國家民眾不信任醫療體系的比例都至少達到1/3，相較於歐盟整體平均僅18%。
在斯洛伐克，疫苗懷疑論受到反對派政治人物鼓吹，包括自稱不會去接種的前總理費科（Robert Fico）。
在波蘭，單日新增確診病例已攀升至5月以來新高。但在保守派心臟地帶，疫苗接種率仍格外低落，這些地方的選民往往支持民族主義執政黨法律正義黨（Law and Justice，PiS）。波蘭因此面臨疫苗過剩，導致政府必須捐出或賣給外國。
而在羅馬尼亞，染疫致死率已衝上全球第2高，本週單日新增確診數激增至接近1萬9000例。但當地成人疫苗接種率僅1/3，在歐盟名列倒數第二；民眾對公共衛生醫療體系的不信任度則高達40%，居歐盟之首。
羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）一所醫院的急診室主任韓裘（Amalia Hangiu）說：「這令人無法想像，我們大概有60位（染疫）患者要照顧，他們9成都是在加護病房需要用呼吸器。」
「如果人們都遵守規矩，並在應該接種疫苗時接種，我們就不會陷入這種災難情況。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101022