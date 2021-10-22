陳柏惟將發表演講 楊大正、楊烈、楊翠輪番現身挺反罷免
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於明日投票，今（22）日晚間陳柏惟完成「100小時民主最後一哩路」徒步行走選區行程後，抵達烏日日出停車場出席「台灣民主轉骨湯」音樂晚會。截至大約8時，主辦單位估計現場超過3000人。會中邀請滅火器樂團、歌手林生祥、楊烈、農村武裝青年、前促轉會主委楊翠等人登台。楊烈表示，看到大家這麼踴躍現身相挺，自己的心情就穩定下來；楊翠則說，自己是台中人，現在是關鍵的時間，要放棄很簡單，要繼續打拚才難，大家一定不能放棄。陳柏惟則預計將在稍後9時許左右上台發表演說。
記者黃宣尹／台中報導
2021-10-22 20:35:43｜2021-10-22 20:42:15
滅火器樂團在晚會前半段登場，演出《無名英雄》、《長途夜車》、《繼續向前行》等3首歌。主唱楊大正表示，希望鄉親出來投下反對罷免票，讓陳柏惟繼續留在台中，用他的初心替鄉親服務；在演唱《繼續向前行》時，楊大正更在台上率眾呼喊「站出來、反惡罷」口號，全力相挺陳柏惟。
楊烈稍晚登台後，其在演唱知名曲《如果能夠》前先談到，因為看到大家這麼踴躍參加晚會支持陳柏惟，心情就穩定了下來，謝謝大家。演唱後，楊烈接著說，陳柏惟站出來翻轉了民主，大家要讓他更穩定、更堅固，陳永遠都勇敢地跟大家站在一起，大家會同意這樣的罷免嗎？楊烈也說，今天大家雖然因為疫情規定必須保持距離，但還是這麼多人，不知道大家體溫加在一起有多熱，一定要讓陳柏惟繼續做立委。
楊翠則說，自己1991年回到台中，參與台中地方文化實踐，自己是大肚山土生土長的人，台中市百年來參與了很多政治活動，才讓大家今天可以在這講話、呼吸。現在又是關鍵時間，要放棄很簡單，要繼續打拚才難，大家一定不能放棄。