罷免結果明揭曉　陳柏惟：再給我機會、用雙倍努力回報

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▲台灣基進立委陳柏惟罷免案將於明日投票，陳柏維今（22）晚感性向支持者告白，呼籲鄉親明日站出來投下反對票。（圖／陳柏惟辦公室提供）

吳音寧致詞表示，她從來沒有見過哪一位候選人敢在台上公開支持台灣獨立，唯獨陳柏惟，這就是他很衝、很勇敢地展現。當選立委之後，陳柏惟與整個團隊都非常認真努力，不只在國會獲得優秀立委評鑑，在地方上也積極開拓，「到底為甚麼急著要罷免他？」



