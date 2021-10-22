罷免結果明揭曉　陳柏惟：再給我機會、用雙倍努力回報

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陳柏惟在無預警情況下登台，台下歡呼聲如雷。他表示，2020年選上立法委員，別人的椅子有四隻腳，但他的只有一隻腳，背後還有人在拉扯，椅子坐不熱，就有人想把椅子抽走，而且不是一個人來抽、而是一個黨、一個國家來抽，這段時間以來，面臨很多抹黑壓力及遭遇不實謠言，他坦言要澄清很困難。
陳柏惟接著感性說道，他跟大家一樣都是平凡人，走久了、腳也是會痠。但他還是堅強站在這裡，就是希望能幫民眾服務，雖然面臨如此困難的罷免案，但因為有理念，所以會成更加堅強的人，也感謝這一路大家陪著一起走。
陳柏惟說，抗中保台，原本的初衷就是，台灣人都願意為了自己所愛的土地站出來，為了自己的孩子、為了未來而努力。他從小到大就不認輸，參政也挑戰最困難選區，但他持續學習他所不懂的。民主並不是找個聰明、有錢的人就好，民主是人民當家作主，明天的這張選票，也請鄉親根據自己的想法，好好投票，至少大家都盡力了，接下來的路程，他也請大家陪著他一起完成。
陳柏惟指出，台灣社會目前因為罷免，有傷口，有些人對民主不信任、有些人對他失望，但這個傷口應該要被縫合，而不是繼續挖下去。他呼籲鄉親，最後一哩路，只有鄉親可以完成，請大家告訴認識的選民，陳柏惟並不是他們誤會的那個人，告訴他們陳柏惟做過的努力。
陳柏惟表示，自己很捨不得。對於這場罷免，他說不論如何，都期望大家對民主的理解都可以越來越好，未來的政治人物可以一個比一個更顧台灣，希望台灣有一天可以成為獨立自主的國家。如果大家願意繼續給他機會，他會用雙倍努力，報答台灣。但即使罷免不如預期，他相信鄉親，都可以一起成為台灣的陳柏惟，未來為台灣繼續努力。
但他也感性呼籲，不要讓選區的選民覺得不自由、感到害怕，希望未來這裡地方會越來越好。對於一路上的民眾、一路上的台灣，他要說一聲3Q。
陳奕齊上台致詞表示，很感謝這段時間，鄉親們的支持與鼓勵。台灣基進是一個很微小的政黨，雖然台灣有外部的壓力與島內的危機，政治處境非常危險，但仍不放棄對改革的努力。因為過去如果不是政二代、富二代，幾乎等於沒有參政的權力，這樣的聲音很難傳達出去，為了改變台灣的政治，希望大家一起站出來。台灣基進走到今日不願意屈服的理由，就是希望台灣人能在國際和兩百多個國家平起平坐，平等交流。把好的未來，交給年輕世代，不論貧富，都能有平等參與政治的權利。
陳奕齊強調，過去陳柏惟與台灣基進投入中二選區，即使知道這邊是艱困選區，但仍願意力戰到底。台灣基進希望把台灣守下來，所以認真感受在地溫度，鄉親每一雙手的溫度，他們都謹記在心。除了家族政治之外，台灣基進相信地方的民主可以有其他可能性。過去的在地家族勢力盤據了20年，呈現的卻是根本不及格的地方政治。陳柏惟上任立委以來，努力了20個月，台灣基進作為一個傲骨精神的政黨，不壓榨別人，只希望陳柏惟做完四年，可以好好表現新的可能。
最後，陳奕齊懇求鄉親，給台灣民主有一個可以被公平對待的可能，這是台灣基進最卑微的要求，期望鄉親成全，也請鄉親快點幫忙打電話、拉票，留下陳柏惟。
吳音寧致詞表示，她從來沒有見過哪一位候選人敢在台上公開支持台灣獨立，唯獨陳柏惟，這就是他很衝、很勇敢地展現。當選立委之後，陳柏惟與整個團隊都非常認真努力，不只在國會獲得優秀立委評鑑，在地方上也積極開拓，「到底為甚麼急著要罷免他？」
吳音寧說，非常感動看到有這麼多的鄉親朋友一起站出來，「我也要在這裡再一次的拜託台中市第二選區的朋友，拍謝，台灣必須要你們再一次地站出來守住民主，守住一路以來堅持的價值跟理念，不同意惡意的罷免，留住這一個充滿熱情理想的台灣囝仔陳柏惟」。