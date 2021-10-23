習近平：確保煤電供應穩定　嚴控兩高盲目上馬

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據報導，習近平22日下午在山東省濟南市主持召開「深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會」，他在聽取大家發言後，發表重要講話。
習近平指出，沿黃河省區要落實好黃河流域生態保護和高質量發展戰略部署，堅定不移走「生態優先、綠色發展」的現代化道路：
第一，要堅持正確政績觀，準確把握保護和發展關係。把大保護作為關鍵任務，通過打好環境問題整治、深度節水控水、生態保護修復攻堅戰，明顯改善流域生態面貌。沿黃河開發建設必須守住生態保護這條紅線，必須嚴守資源特別是水資源開發利用上限，用強有力的約束提高發展質量效益。
第二，要統籌發展和安全兩件大事，提高風險防範和應對能力。高度重視水安全風險，大力推動全社會節約用水。要高度重視全球氣候變化的複雜深刻影響，從安全角度積極應對，全面提高災害防控水平，守護人民生命安全。
第三，要提高戰略思維能力，把系統觀念貫穿到生態保護和高質量發展全過程。把握好全局和局部關係，增強一盤棋意識，在重大問題上以全局利益為重。要把握好當前和長遠的關係，放眼長遠認真研究，克服急功近利、急於求成的思想。
第四，要堅定走綠色低碳發展道路，推動流域經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。從供需兩端入手，落實好能耗雙控措施，嚴格控制「兩高」項目盲目上馬，抓緊有序調整能源生產結構，淘汰碳排放量大的落後產能和生產工藝。要著力確保煤炭和電力供應穩定，保障好經濟社會運行。
他並要求各地要早作謀劃、制定預案，保障民眾生活用電、供暖，確保民眾溫暖過冬。
報導稱，為開好這次座談會，20日至21日，習近平在山東省委書記李干傑、代省長周乃翔陪同下，深入東營市的黃河入海口、農業高新技術產業示範區、黃河前蓄滯洪區居民遷建社區等，實地瞭解黃河流域生態保護和高質量發展情況。（編輯：楊昇儒）1101022