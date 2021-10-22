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全聯併購大潤發！網問「量販霸主」還有誰　眾瘋喊1對手

▲全聯今 （22） 晚發布消息表示將買下大潤發，有網友就好奇台灣「量販霸主」還有誰，話題也掀起不少討論。（圖／資料照片）
▲全聯今 （22） 晚發布消息表示將買下大潤發，有網友就好奇台灣「量販霸主」還有誰，話題也掀起不少討論。（圖／資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 22:50:02

連鎖超市龍頭全聯福利中心今 （22） 晚突宣布，將收購歐尚集團和潤泰集團所持有大潤發流通事業 （下稱大潤發） 股權，預計於明年中完成，不過本交易仍需經過主管機關審查確認，不過無論公平會通過與否，消息曝光後也引發許多討論。有網友就好奇台灣量販店有老字號的「家樂福」、美式賣場「好市多」與近年崛起的「全聯」，究竟誰才能勝出，話題曝光後也掀起熱議。

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全聯提到，本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成，未來將扮演「全民超市」的角色，而消息曝光後有網友就在PTT發文表示，台灣的量販店之爭好似奧運一樣，想要奪得「霸主」頭銜並不簡單，並以全聯、家樂福為例形容「八強變四強變強，現在只剩這兩家爭奪金牌了」，因此好奇詢問「全聯 vs 家樂福，大家比較看好誰？」

▲全聯宣布買下大潤發。（圖／NOWnews資料畫面）
▲全聯宣布買下大潤發，可望與同業再拉開距離。（圖／NOWnews資料畫面）
貼文一出也吸引不少網友回應，其中就有不少網友家樂福「當然家樂福，他們網路購物有夠便宜」、「家樂福，光是PXPAY沒回饋就受不了了」、「家樂福外國進口的自有品牌有些很棒」、「我覺得家樂福便利購的東西種類有點少，但是好處是家樂福便利購是24H」、「都變很貴，但家樂福主打外國商品」。

▲家樂福重新進駐南港，開出全新型態的迷你量販。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福去年才併購頂好、高檔超市JASONS，讓不少民眾期待未來發展。（圖／記者劉雅文拍攝）
不過也有網友點出全聯的優點「Uber eats 全聯是店內價；家樂福有加價」、「全聯點很多，可以鋪展物流，看未來定位」、「近年全聯新店或改裝，有比較寬敞，好逛」，另外也有民眾認為其他二線量販賣場仍有市場「還好這邊超市都是喜互惠」、「寶雅有他自己的一片天」、「說寶雅危險的是不是沒看過女生在裡面待超過2小的」。

事實上，林敏雄月初才證實大潤發跟家樂福求售都曾找上全聯談，顯示量販店相當競爭，而去年才剛併購超市頂好的量販店龍頭家樂福是否也有進一步消息，也受到各界高度關注。（編輯：楊智傑）

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