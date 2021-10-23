台灣也有！越南宣布　承認72個國家與地區之疫苗護照

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黎氏秋姮指出，這項規定預計11月正式實施，以迎接國際旅客、幫助當地觀光業復甦。報導中列出的72個國家與地區，依序是波蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、哈薩克、蒙古、阿曼、泰國、羅馬尼亞、日本、紐西蘭、巴西、斯里蘭卡、捷克、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、亞美尼亞、德國、俄羅斯、英國、奧地利、聖馬力諾、寮國、新加坡、比利時、西班牙、丹麥、美國、義大利、保加利亞、斯洛伐克、挪威、瑞典、以色列、法國、土耳其、亞塞拜然、印度、瑞士 、中國、巴基斯坦、愛爾蘭、希臘、科威特、哥倫比亞、荷蘭、澳洲、芬蘭、台灣（中國）、匈牙利、白俄羅斯、柬埔寨、阿爾及利亞、加拿大、印度尼西亞、尼泊爾、墨西哥、玻利維亞、克羅埃西亞、葡萄牙、土庫曼、巴勒斯坦、卡達、利比亞、埃及、東帝汶、烏克蘭、菲律賓、馬來西亞、盧森堡、阿根廷、約旦和汶萊。
在72個國家與地區中，台灣位列第48，意味著從台灣入境的旅客，只要出示疫苗小黃卡或相關證明文件，在完全接種疫苗的前提下，將可入境越南。
此外，由於清單上並未指定要接種何種疫苗才能入境，因此台灣的高端疫苗應在許可範圍之內，若是如此，越南也是繼帛琉、印尼、紐西蘭之後，第4個承認高端疫苗的國家，不過政策實施細節，仍有待越南政府後續公告及確認。
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