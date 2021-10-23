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台灣也有！越南宣布　承認72個國家與地區之疫苗護照

▲越南政府宣布認可72個國家與地區的疫苗護照。示意圖。（圖／翻攝自越南通訊社）
▲越南政府宣布認可72個國家與地區的疫苗護照。示意圖。（圖／翻攝自越南通訊社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-23 07:55:20

越南官方21日宣布，將暫時認可72個國家與地區之疫苗護照或疫苗接種證明，其中包含台灣。

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綜合《越南快訊》(Vietnam Express)等越媒報導，越南外交部發言人黎氏秋姮21日在外交部例行記者會上表示，為了安全、靈活地控制並適應新冠疫情，越南政府暫時認可72個國家與地區，向越南外交部正式推薦的疫苗接種證明或疫苗護照，只要完全接種疫苗就能入境越南，隔離觀察期減短為7天。

黎氏秋姮指出，這項規定預計11月正式實施，以迎接國際旅客、幫助當地觀光業復甦。報導中列出的72個國家與地區，依序是波蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、哈薩克、蒙古、阿曼、泰國、羅馬尼亞、日本、紐西蘭、巴西、斯里蘭卡、捷克、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、亞美尼亞、德國、俄羅斯、英國、奧地利、聖馬力諾、寮國、新加坡、比利時、西班牙、丹麥、美國、義大利、保加利亞、斯洛伐克、挪威、瑞典、以色列、法國、土耳其、亞塞拜然、印度、瑞士 、中國、巴基斯坦、愛爾蘭、希臘、科威特、哥倫比亞、荷蘭、澳洲、芬蘭、台灣（中國）、匈牙利、白俄羅斯、柬埔寨、阿爾及利亞、加拿大、印度尼西亞、尼泊爾、墨西哥、玻利維亞、克羅埃西亞、葡萄牙、土庫曼、巴勒斯坦、卡達、利比亞、埃及、東帝汶、烏克蘭、菲律賓、馬來西亞、盧森堡、阿根廷、約旦和汶萊。

在72個國家與地區中，台灣位列第48，意味著從台灣入境的旅客，只要出示疫苗小黃卡或相關證明文件，在完全接種疫苗的前提下，將可入境越南。

此外，由於清單上並未指定要接種何種疫苗才能入境，因此台灣的高端疫苗應在許可範圍之內，若是如此，越南也是繼帛琉、印尼、紐西蘭之後，第4個承認高端疫苗的國家，不過政策實施細節，仍有待越南政府後續公告及確認。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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