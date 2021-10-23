《魷魚》諷韓現狀！網怕被「查水表」 竟釣出更禁忌片單
韓劇《魷魚遊戲》在全網熱燒，故事講述456位挑戰者參與一場具高額獎金的遊戲，遊戲內容看似童趣，可失敗的代價是失去性命，這些人不惜一切參與遊戲的原因，就是因為他們在社會上已淪為過街老鼠，想藉此遊戲擺脫困境。劇中種種揭示著金字塔底端人的悲哀，有名網友認為該劇在諷刺該國社會的不堪，疑惑韓國政府是否會因此憤怒，其他觀影人見此文紛紛列出更多「禁忌片單」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 10:55:47
原PO於PTT發文，認為《魷魚遊戲》雖熱銷全球，可細究內容皆在諷刺韓國社會，劇中角色無不認為現實世界宛如地獄，寧願投身玩命遊戲以求翻身「這下全世界都知道韓國這國家被治理的多麼糟糕，完全詆毀了韓國政府」，直言到「難道韓國政府都不會震怒嗎？有沒有韓國政府為什麼不會對沒韓國價值的魷魚遊戲生氣的八卦」。
對此疑問網友紛紛回應「韓國罵政府的影劇都不知道拍多少了」、「韓國電影偏社會寫實」，「韓影把政府拍的腐敗不堪的電影很多，他們也拍了很多財閥腐敗的電影，萬惡新世界把官、商、媒、黑都炮了一輪」。
網友們列出題材更為敏感的片單，社會黑暗面類有「韓國最會拍這種電影就像寄生上流」，政治運動類「我只是一個計程車司機等同228」，社會議題「熔爐、素媛都在拍了，怕你這個」，其中網友表示台灣也有影射臺灣黑金政治的題材「台灣以前拍了一部黑金也沒事」。（編輯：李惠婷）