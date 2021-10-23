拉麵店家的特色？網曝「1現象」喊怪　兩派意見吵翻

台灣人不僅喜歡到日本旅遊，許多人更對日本美食愛不釋手，尤其是日式拉麵，濃稠的湯頭搭配Q彈麵體，讓不少人吃得銷魂，台灣街頭巷尾都能看到拉麵店的身影。不過就有網友詢問大家，「拉麵店家是不是最愛在臉書抱怨？」提到自己發現拉麵店家特別喜歡抱怨客人，文章發佈後引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 10:44:09
原PO在PTT發文表示，發現很多店家喜歡在FB上抱怨吐苦水，原PO認為這也沒關係，反正支持者喜歡就好。但他後來觀察發現，這些喜歡抱怨的店家很多是拉麵店，不禁好奇詢問「為什麼呢？拉麵店是不是最愛在FB抱怨？」
問題一出獲得不少網友共鳴，「說真的這次疫情倒了不少間平常跩258萬的拉麵店，心裡就是一個字爽而已，一堆拉麵店強調什麼日本道地、職人精神，訂一堆規矩又在那邊雞雞歪歪，結果端上來的東西也不怎麼樣」、「台灣一堆文青店的規矩可以寫滿一張A4」、「在日本爽爽吃就好了，住日本都不曉得吃拉麵有規矩」、「掛上日本優越感就來了」、「規矩一堆再好吃都沒興趣」、「一堆假職人」、「平時堅持不肯客人外帶怕影響口味，結果疫情外帶期間沒差」。
但也有網友緩頰認為，「也有很好的，老闆也很友善」、「仇拉麵店成這樣感覺就是一群社會邊緣人」、「不知道在崩潰什麼」、「不能接受就不要吃不是很正常嗎」。（編輯：倪浩軒）