MLB／太空人升空！塔克致命3分彈擊倒紅襪前進世界大賽
美聯冠軍賽第六戰，賽前太空人以3:2聽牌領先紅襪，只要贏球就可以晉級世界大賽，重溫2017、2019年世界大賽美夢，結果太空人攻守俱佳，靠著先發投手Luis Garcia5.2局無失分好投，加上打線上Yordan Alvarez單場4打數4安打，貢獻勝利打點，終場太空人就以5:0封鎖紅襪，也拿下前進世界大賽門票。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-23 11:38:10｜2021-10-23 11:39:20
紅襪隊這場推出王牌Nathan Eovaldi先發，他主投4.1局失1分，被打5安打4次三振演出，可惜隊友打線無法串聯，也讓他不幸吞敗。
太空人打線在首局就有攻勢，Alex Bregman敲安後，Yordan Alvarez擊出中外野深遠二壘安打，一口氣幫球隊先馳得點。紅襪Kiké Hernández6局上二人出局狀況下，敲出三壘安打，可惜又未能得分。
太空人繼續強攻，在6局下演出難得得分攻勢，Alvarez打破佈陣，一口氣上三壘，加上Kyle Tucker敲出一壘方向雙殺打，不過Alvarez趁機回本壘，又增添分數。
加上8局下Kyle Tucker補上致命的3分砲，也讓紅襪無力回天，終場紅襪就以5分差落敗，無緣創造外卡奇蹟。