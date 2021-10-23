亞歷鮑德溫持道具槍誤殺攝影師　李小龍女兒心碎發文

好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在片場使用道具槍不慎，造成42歲攝影師Halyna Hutchins當場被擊斃，導演Joel Souza則是受傷送醫，亞歷鮑德溫在接受完偵訊後，還在警局外情緒崩潰。回顧1993年，李小龍的兒子李國豪也是因為在拍攝槍戰戲時，遭到道具槍擊中身亡。對於亞歷鮑德溫此次的意外，李小龍的女兒李香凝也公開發聲。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-23 12:28:20
李香凝透過哥哥李國豪的社群媒體發言，「我們的心與Halyna Hutchins的家人、Joel Souza和所有被牽扯進此事的人同在，沒有任何人應該在拍攝片場被道具槍擊斃。」李香凝在發文最後還附上了心碎的表情符號。李國豪當年在拍攝《龍族戰神》時，被同片演員使用道具槍射擊，雖然當時使用的是無彈頭空包彈，但因道具槍之前卡住的彈頭意外射出，導致李國豪腹部中彈，在搶救6小時後仍離世，年僅28歲。
亞歷鮑德溫在事發後也發出聲明，表示自己對於該意外也是非常的震驚和悲傷，且已經聯絡Halyna Hutchins的老公，「我的心為了她的丈夫、他們的兒子，以及所有認識與深愛Halyna的人感到心碎。」亞歷鮑德溫在接受完偵訊後，淚灑警局外，看起來相當焦急，目前還沒有人遭到逮捕。