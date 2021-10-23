中二罷免決戰　綠營網路動員監票　刪Ｑ斥違反選罷法

立委陳柏惟罷免投票情勢緊繃，雙方陣營各自監控對方行動。陳柏惟團隊執行長李雨蓁上午在臉書發文急喊，「各投開票所陸續傳出狀況，我們需要大家去監票！」呼籲支持者前往最近的投開票所監票。民進黨籍市議員陳世凱也在臉書發文「反惡罷、監票去」，被刪Ｑ質疑違反選罷法後，已修改內容。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-23 12:33:46｜2021-10-23 13:04:48
李雨蓁臉書連發三個「監票！監票！去監票！」她指「各投開票所陸續傳出狀況，我們需要大家！不只開票過程，包括正在投票的此時此刻，我們都收到很多場外的聲音，鄉親的壓力不小。監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由，也請大家保持理性、冷靜。請大家到離你最近的投開票所，守護台灣的民主，接下來，監票將會決定歷史，眾志成城，拜託大家了！。」
有支持者貼上照片，指不明人士一直對著投開票所裡面拍，被警察制止後，還說要到另一邊拍；另有人留言，部份投開票所傳出有人在附近拉票。
支持罷免的民眾留言反嗆，指「選委會主委都說各投開票所秩序良好，不知道是在喊什麼有狀況」、「真的很愛造謠」。
曾兩度與顏寬恒競選立委的民進黨籍議員陳世凱，則是在臉書貼出「「反惡罷、監票去」的圖，傳授錄影蒐證的SOP。罷免總部發言人Max斥責陳世凱有明顯的競選標語跟口號，已違反選罷法。陳世凱隨即修改內容，拿掉「反惡罷」三字。
台中市選委會表示，霧峰區吉峰國小216投票所附近，有公民團體拍照，選務人員已當場制止，其他投票所上午秩序大致良好。