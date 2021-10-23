《玻璃心》不是嗆中國？歌詞「這句」露餡 韓國人都秒懂
大馬歌手黃明志日前和陳芳語一同推出新歌「玻璃心」，短短一週點閱率就衝破千萬，還在多個國家排行第一，引發討論，而該歌曲也被大陸網友表示根本是「辱華」，從歌詞到MV場景都充滿諷刺意味，隨後兩人的微博就馬上被消失。而近日，網紅YouTube頻道《歐巴下班囉 OPPA TIME》就第一次觀看該MV，讓他不禁直呼「天阿！這真的是OK的嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 13:01:38
曾住在台灣20幾年的成員「Sam歐巴」，中英精通的他，最近被網友敲碗分析《玻璃心》這首歌的情境，他坦言「只有聽說過，但是還沒有真正看過，也不太瞭解這兩個歌手的情況，因此決定來看一下」。
結果看到裡面的歌詞，Sam歐巴當場傻住表示「等一下等一下，我沒有那麼笨，我完全瞭解這個對象是誰了，但這是OK的嗎？我知道台灣很自由，但是......我在台灣20幾年，沒有看過這麼勇敢的歌手！我猜想台灣應該變了很多」。
而接續聽下去後，Sam歐巴意外發現，當《玻璃心》歌詞唱到「要聽話，別在攀岩爬牆壁，爺爺知道了又要懷念你」，其中在牆壁這個英文翻譯竟然出現Friewall（防火牆），讓Sam歐巴也感到非常驚訝直呼「需要爬牆的國家還有哪裡呢？連非洲都不用！還是我想錯了，這真的是一首戀愛抒情歌嗎？」
影片曝光後，不少網友紛紛直呼「我還真沒注意到Friewall，看得好仔細啊....」、「我只能佩服這兩位歌手的勇氣，真的夠強」、「真的撇開是不是在嗆小粉紅，歌曲的旋律真的好聽」、「其他都能凹，Friewall真的只有中國要爬吧XD」。（編輯：張嘉哲）