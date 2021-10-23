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臺史博走出健康活力 南區國稅局健走活動雲端發票寶藏多

▲台南市長黃偉哲及立法委員陳亭妃主持今日南區國稅局健走儀式（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）
▲台南市長黃偉哲及立法委員陳亭妃主持今日南區國稅局健走儀式（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）

記者林怡孜/台南報導

2021-10-23 13:52:31

南區國稅局今(23)日在國立臺灣歷史博物館舉辦統一發票推行暨租稅宣導活動，鼓勵民眾以健走方式展開活力的一天，亦可做公益。南區國稅局的稅務宣導活動獎項豐富，一向受民眾歡迎，許多參加民眾早早就備妥發票，準備躍躍欲試抽大獎。臺灣史博館腹地空曠，周遭綠地圍繞，環境優美，並有許多大型地景裝置藝術可欣賞，非常適合優閒漫步及健走。活動一早7點不到就有民眾已經齊聚預備開走，除了史博館沿途有特色建築及藝術裝置可欣賞外，還有鼓陣表演、小丑氣球秀及樂團演出。此外另有宣導無人商店及雲端發票的體驗攤位，只要以行動支付工具配合載具，即可以銅板價購得精緻餐點，吸引不少人潮排隊。民眾充分享受了今日和暖的天氣，度過健康活力又充滿愛心的假日時光，台南市長黃偉哲及立法委員陳亭妃也親臨會場主持健走儀式。

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▲民眾齊聚台史博，以健走開啟活力健康的一天（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）
▲民眾齊聚臺史博，以健走開啟活力健康的一天（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）
南區國稅局表示，希望透過公益健走，建立民眾購物消費索取統一發票、以載具儲存雲端發票的習慣，並能幫助弱勢族群。今天活動匯集南區國稅局、台南市政府及參與民眾的愛心，將募集的發票全數捐贈給台南市在地4家社福團體，藉由每一張發票所累積的愛心使社會更溫暖，感謝大家一起用愛心支持公益。

▲行動餐車響應環保，鼓勵以行動支付配合載具即可購買超值餐盒，吸引民眾排隊（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）
▲行動餐車響應環保，鼓勵以行動支付配合載具即可購買超值餐盒，吸引民眾排隊（圖／記者林怡孜攝，2021,10,23）
 
 

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