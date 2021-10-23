巷仔內／首戰刪Ｑ成功　為朱立倫弱勢主席止血、決戰公投

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資深媒體人接連爆料陳柏惟的肇逃事件，加上藍營猛攻陳柏惟支持大麻合法化是三毒立委等，在後期成功發酵，陳柏惟在立院的一言一行更被重新檢視；國民黨最年輕文傳會主委凌濤也揪出民進黨立委在高雄發生城中城大火時，竟然還率先挺3Q等，凸顯在綠營眼中只有政治利益，為刪Ｑ添加柴火。
此次罷免案背後也牽動立委補選的藍綠對決，上屆連任失利的台中黑派、前立委顏寬恒，在黨主席選舉期間，即宣布辭去黨副秘書長一職，除去的黨職包袱，全力投入罷免案，顏家有收復海線不能輸的壓力，此次也著力甚深，一手操盤組織戰，也成功奏效。
對於藍營而言，刪Ｑ是朱立倫回鍋主席後的首戰，有重要的象徵性意義，更因朱立倫黨主席得票率未過半，被稱為是弱勢主席，如今刪Ｑ成功，對內有助於朱立倫建立黨內領導威信，對外也有助於打擊執政黨氣勢，對徹底在野的國民黨翻轉氣勢有深遠的影響。
這一仗牽動到接下來國民黨台中黑派的顏家能否收復失土，也連帶影響年底的4大公投案能否順利過關，甚至影響了2022年縣市長選戰。
朱立倫上任後首戰，展現朱日前在競選黨魁所稱的領導力和統整能力，接下來台中二選區補選，能否挹注資源讓國民黨奪回一席立委，以及馬上要面對的年底公投戰，如何在疫情緩和、疫苗覆蓋率高民怨減少的大環境下，成功喚起民眾對於民進黨防疫失當、進口萊豬不顧食安的記憶，延續刪Ｑ氣勢，考驗朱立倫及所領導的黨中央的能力。