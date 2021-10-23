開放混打BNT爆棄打潮？陳時中：AZ報到率9成為各廠牌最高
中央流行疫情指揮中心今（23）公布，昨日COVID-19疫苗共接種42萬1004劑，此數字是近期接種人次排名約第三名。另針對AZ未來即將開放混打BNT，是否出現AZ第二劑疫苗「棄打潮」，陳時中指出，昨日6萬9786萬人接種AZ第二季，報到率達到89.3％。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-23 15:32:15
指揮中心公布，昨（22）日COVID-19疫苗接種42萬1004劑，其中AstraZeneca接種7萬1697劑，Moderna接種15萬9961劑，高端接種3075劑，BioNTech接種18萬6271劑；截至目前為止，累計接種2171萬7020劑，其中AstraZeneca接種1139萬1611劑，Moderna接種538萬7150劑，高端接種136萬5689劑，BioNTech接種357萬2570劑；COVID-19疫苗接種人口涵蓋率66.39％，劑次人口比92.69（劑／每百人）。
針對昨日接種41萬人次是否為近期最高？陳時中說明，過去在9月30日曾施打45萬劑，10月15日也曾接種42萬劑，因此昨日的接種人數排名可能是「坐二望三」。
此外，11月起將開放AZ混打BNT疫苗，外界關注是否因此出現12期AZ疫苗的「棄打潮」。陳時中說明，AZ疫苗目前沒看到所謂的「打氣低迷，昨日共7.1萬人預約，其中約有6.98萬人接種第二劑，報到率達到89.3％，與以往報到率近9成差不多，且報到率也是各廠牌之中最多的；至於其他廠牌報到率，其中BNT約為77.9％，而莫德納則為80.4％，整體報到率超過8成。
另一方面，中央日前宣布即將開放AZ混打BNT後，台北市長柯文哲抱怨，「我都不知道你要整誰」。對此，陳時中緩頻，他只是把能做到的事情向各界宣布，因此希望不要有這樣的感覺，這部分是有相當彈性的空間。
※【NOWnews 今日新聞
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