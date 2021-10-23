T1／大船入港六隊會師 高雄海港熱身賽 11/13、14 開戰
隨著 11 月 27 日 T1 聯盟元年首季即將揭開序幕，全台六都 6 球團蓄勢待發，聯盟 計畫將在 11 月 13、14 日(六、日)於高雄海神主場 K-ARENA 高雄巨蛋體育館，舉 辦為期 2 天的官辦熱身賽「高雄海港熱身賽」，屆時聯盟 6 支列強都將上場獻技， 展現備戰成果。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-23 15:16:59
T1 聯盟秘書長張運智表示：「相信這次的熱身賽讓球迷們久等了，為了完美呈現聯 盟賽事，我們特別選擇全台數一數二的頂級場館高雄巨蛋體育館，從南台灣出發， 大船入港，6 隊會師，宣告聯盟例行賽即將開戰。」
「高雄海港熱身賽」預計安排 3 場精彩賽事，賽制將完全比照例行賽，6 隊捉對廝 殺，提前交鋒，13 日(六)上演一日 2 場熱戰，分別在下午 3 時由臺南台鋼獵鷹對決 桃園雲豹、下午 5 時 30 分再由台啤英熊 vs.台中太陽接力續戰；14 日(日)下午 3 時 地主球隊高雄海神將披掛上陣，迎戰新北中信特攻。
「高雄海港熱身賽」門票 26 日(下週二)中午 12 時搶先在 FamiTicket 全網購票網 開賣，單日門票售價分為 200 元、400 元、1000 元，為了配合防疫規定，現場開 放入場人數有限，呼籲球迷趕緊手刀搶購，以免錯失先睹為快機會。動滋券相關配 合購票方案將在近期公布，請密切關注 T1 聯盟官方 FB 和 IG。