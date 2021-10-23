《海岸村恰恰恰》村民首發「金宣虎私照」！網驚：真勇敢
韓劇《海岸村恰恰恰》以村莊公辰的居民為背景，每個村民都有一段悲傷的過去，故事以此探討大家應誠實面對自己、勇敢找出答案與解決之道，親情、友情兼具愛情的內容深受歡迎，完結篇以超高數字12.6％收官，打敗神劇《信號》、宋慧喬的《男朋友》、IU的《德魯納酒店》等劇，擠進tvN電視台歷年最高收視排行榜第10名。《海岸村》播畢1週，飾演村民之一的趙漢哲無畏男主角金宣虎風波，成為首位曬出合照的演員，不少海外粉絲感謝他PO出從未見過的幕後花絮。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-23 15:27:18｜2021-10-23 15:30:50
趙漢哲在《海岸村恰恰恰》中飾演咖啡廳老闆吳春在，也是90年代的歌手「吳允」，他因故無法繼續當歌手的夢想，後以喜歡大海為由定居公辰，獨自扶養女兒朱里，父女倆相依為命。春在沉浸過往舞台上的美好，但歌聲不被村民看好，直到因金宣虎、李相二等人而有機會露臉節目，歌喉因此被歌唱節目製作人相中，年過半百再登舞台，十分勵志。
《海岸村》17日播畢後，隔天就爆出金宣虎始亂終棄的醜聞，導致該劇演員紛紛噤聲，原定訪問全數取消；事過1週，趙漢哲打破沉默，以「想念」為名，上傳許多幕後花絮，其中不乏與金宣虎的合照，不少海外粉絲紛紛留言感謝他，表示：「你真是一個勇敢的人，希望韓國娛樂界有人像你一樣勇敢，說出想說的話。」
趙漢哲出演許多知名韓劇，是劇迷熟悉的金牌綠葉，他今年工作滿檔，先是跟宋仲基合作，在《黑道律師文森佐》中飾演卑鄙膽小的律師；現在《海岸村恰恰恰》播畢後，和全智賢合演的《智異山》今（23日）晚首播，對於今年當個「上山又下海」的演員，他感到非常榮幸，表示身處在大自然中，會發現自己有多渺小，但也因為站在大自然下，才知道「我們活在多麼整齊的社會中」。