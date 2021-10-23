不斷更新／成功罷免陳柏惟！同意罷免票達77899票

我是廣告 請繼續往下閱讀
17：36分更新
同意罷免票達74849票，超過7萬3744票的門檻，刪Ｑ成功罷免陳柏惟。
17：15更新
同意罷免票開出70021票、不同意罷免票開出65581，同意罷免票領先幅度擴增。
17：05更新
同意罷免票開出60737票、不同意罷免票開出57118，同意罷免票領先3千多票。
16：58分更新
同意罷免票開出48827票、不同意罷免票開出45865，陳柏惟方落後近3千票。
16：50分更新
陳柏惟方開票，同意罷免票破3萬，達30682票，不同意票則有28193票，陳柏惟支持者現場氣氛低迷。
16：46更新
刪Ｑ總部表示，同意罷免票有16230，對上不同意罷免票有14873，罷免方現場民眾情緒鼓譟。
16：42更新
刪Ｑ總部表示，同意罷免票有9889，對上不同意罷免票有8466，罷免方現場民眾拍手鼓掌。
16：40更新
刪Ｑ總部表示，同意罷免票有5562、不同意罷免票有4841，罷免方仍領先。
稍早開票結果為罷免方領先，同意票有960，不同意票有847；不過根據陳柏惟方表示，目前同意票、不同意票仍在拉鋸中。
根據台中市選委會統計，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰共5區，投票人數總計29萬4976人，預估通過門檻為7萬3744票，早上多個投開票所都出現些微排隊情況，投票時間至下午4時止隨即開票。