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不斷更新／成功罷免陳柏惟！同意罷免票達77899票

▲刪Ｑ總部支持者看到通過罷免票，情緒激動。（圖／記者葉政勳攝）
▲刪Ｑ總部支持者看到通過罷免票，情緒激動。（圖／記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-23 17:23:00｜2021-10-23 18:37:12

今（23）日舉行基進黨立委陳柏罷免投票，陳柏惟與刪Ｑ團隊都呼籲民眾出門投下自己的一票，行使公民權，今天投票率高達5成2，開票結果預計在晚間6點前就會出爐，《NOWnews今日新聞》將即時更新，帶你掌握最新開票情況。

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陳柏惟罷免案最終開票結果，同意罷免票達77899票，不同意票數73433票，同意票超過7萬3744票的門檻，刪Ｑ成功罷免陳柏惟。

17：36分更新

同意罷免票達74849票，超過7萬3744票的門檻，刪Ｑ成功罷免陳柏惟。
 

17：15更新

同意罷免票開出70021票、不同意罷免票開出65581，同意罷免票領先幅度擴增。

17：05更新

同意罷免票開出60737票、不同意罷免票開出57118，同意罷免票領先3千多票。

16：58分更新

同意罷免票開出48827票、不同意罷免票開出45865，陳柏惟方落後近3千票。

16：50分更新

陳柏惟方開票，同意罷免票破3萬，達30682票，不同意票則有28193票，陳柏惟支持者現場氣氛低迷。

16：46更新

刪Ｑ總部表示，同意罷免票有16230，對上不同意罷免票有14873，罷免方現場民眾情緒鼓譟。

16：42更新

刪Ｑ總部表示，同意罷免票有9889，對上不同意罷免票有8466，罷免方現場民眾拍手鼓掌。

16：40更新

刪Ｑ總部表示，同意罷免票有5562、不同意罷免票有4841，罷免方仍領先。

稍早開票結果為罷免方領先，同意票有960，不同意票有847；不過根據陳柏惟方表示，目前同意票、不同意票仍在拉鋸中。

根據台中市選委會統計，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰共5區，投票人數總計29萬4976人，預估通過門檻為7萬3744票，早上多個投開票所都出現些微排隊情況，投票時間至下午4時止隨即開票。


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