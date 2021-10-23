潘孟安爭取農產業設備升級　行政院長蘇貞昌鼎力支持

因應外銷市場需求及提升國際競爭力，屏東縣計畫爭取 3 億 6800 萬元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，縣長潘孟安今（ 23 日）陪同行政院長蘇貞昌至預定地視察，蘇貞昌拍板直接核定，而且不只是果品，水產品的加工冷鏈廠和肉品市場遷建也全部支持，「能做的就趕快做」。

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▲縣長潘孟安向中央提出興建國際級冷鏈系統，提升果品外銷量能及競爭力，蘇貞昌拍板直接核定，「能做的就趕快做」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.23）

潘孟安一早馬不停蹄陪同蘇貞昌視察行程，從最南端的恆春開始，關心恆春旅遊醫院新建醫療大樓進度；恆春旅遊醫院新建工程歷經 5 次流標，去年才動工興建，預計 2023 年 10 月完成。

今年 2 月份中國片面禁止台灣鳳梨進口時，屏東正值鳳梨盛產首當其衝，在中央和地方全力開發其他通路後化解危機，當時潘孟安提出興建國際級冷鏈系統，提升果品外銷量能及競爭力，引起各界矚目。

屏東縣農產品為全台產期最早、也是主要產地之一，蓮霧、蜜棗鳳梨、芒果、香蕉、木瓜、紅龍果、番石榴等，內銷及外銷市場皆具有極高競爭力，建置國際化標準包裝加工廠，導入冷鏈體系刻不容緩，還有外銷日本、韓國芒果需以蒸熱設備處理，外銷蒸熱檢疫也是必備，以彈性空間及設備方能符合多元通路的需求。