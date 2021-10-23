潘孟安爭取農產業設備升級　行政院長蘇貞昌鼎力支持

因應外銷市場需求及提升國際競爭力，屏東縣計畫爭取3億6800萬元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，縣長潘孟安今（23日）陪同行政院長蘇貞昌至預定地視察，蘇貞昌拍板直接核定，而且不只是果品，水產品的加工冷鏈廠和肉品市場遷建也全部支持，「能做的就趕快做」。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-23 17:30:00
潘孟安一早馬不停蹄陪同蘇貞昌視察行程，從最南端的恆春開始，關心恆春旅遊醫院新建醫療大樓進度；恆春旅遊醫院新建工程歷經5次流標，去年才動工興建，預計2023年10月完成。
今年2月份中國片面禁止台灣鳳梨進口時，屏東正值鳳梨盛產首當其衝，在中央和地方全力開發其他通路後化解危機，當時潘孟安提出興建國際級冷鏈系統，提升果品外銷量能及競爭力，引起各界矚目。
屏東縣農產品為全台產期最早、也是主要產地之一，蓮霧、蜜棗鳳梨、芒果、香蕉、木瓜、紅龍果、番石榴等，內銷及外銷市場皆具有極高競爭力，建置國際化標準包裝加工廠，導入冷鏈體系刻不容緩，還有外銷日本、韓國芒果需以蒸熱設備處理，外銷蒸熱檢疫也是必備，以彈性空間及設備方能符合多元通路的需求。
由於屏東目前沒有蒸熱設備，芒果必須運送到台南玉井薰蒸後，再送至小港機場出口，蘇貞昌認為極不合理，且容易造成果品損耗，當場同意核定屏東縣農業國際化標準包裝加工廠案。