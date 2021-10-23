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高市毒防局「食在感動」課程　實踐惜食與分享行善

▲高市毒防局與阿福食物銀行共辦理三場次「食在感動」課程。（圖／高市府毒防局提供）
▲高市毒防局與阿福食物銀行共辦理三場次「食在感動」課程。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-10-23 16:23:08

高市毒品防制局為提升藥癮個案自我價值、強化其家庭功能及順利復歸社會，新開「食在感動」多元輔導課程，與高雄市慈善團體聯合總會之阿福食物銀行合作辦理，將大賣場及銷售商篩選出無賣相不上架但新鮮的蔬果，變化出美味料理，實踐惜食生活，同時強化家庭親人融合關係，並將手作料理及蔬果發送給鄰近弱勢族群，行善做公益，提升自我價值及社會參與感，以利個案與社會融合。

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▲毒防局長林瑩蓉表示，賣相不佳的蔬果本身仍是新鮮且營養豐富的好食物。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉表示，賣相不佳的蔬果本身仍是新鮮且營養豐富的好食物。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局與阿福食物銀行共辦理三場次「食在感動」課程，今天首場有10位個案及其家人共同參與，將賣相不佳的蔬果重新塑造，賦予新價值，從中體會學習轉換跑道開啟新的人生，意義更非凡。

毒防局局長林瑩蓉表示，賣相不佳的蔬果本身仍是新鮮且營養豐富的好食物，經過用心與愛的付出，就能重現其價值，毒防局個案易受社會異樣眼光而隱身社會角落，不該被嫌棄、忽略或放棄，希望透過這樣的友善社會力課程，重建其陽光正向的能量與生活，培養個案愛惜與分享的正確價值觀，更有助其與家人關係的再造，進而體驗公益行善樂趣，從中找回自信，肯定自己的社會價值，順利復歸社會。

▲將賣相不佳的蔬果重新塑造，賦予新價值，從中體會學習轉換跑道開啟新的人生，意義更非凡。（圖／高市府毒防局提供）
▲將賣相不佳的蔬果重新塑造，賦予新價值，從中體會學習轉換跑道開啟新的人生，意義更非凡。（圖／高市府毒防局提供）
高市慈善聯合總會副理事長張繼忠強調，今天的課程是以當日剩餘食材來做出健康蔬菜金瓜米粉，教導大家珍惜身邊資源，善用這些新鮮蔬果的惜食概念，重視食物本質的營養，不以外貌論價值，並且能減少碳排，降低全球暖化衝擊，實踐環保生態，同時付出社會關懷，一舉數得。

個案家屬陳太太表示，兒子用藥多年，經常躲起來注射毒品，不與外界接觸，這次陪他來參加這個課程，看到兒子專心整理蔬果製作料理，實在感動，希望兒子能建立正向陽光的生活，從中學習成長、真正遠離毒品，是為人母最感欣慰的事。

毒防局呼籲，民眾若有藥癮問題，可撥打24小時免費專線0800-770-885，勇敢求助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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