高市毒防局「食在感動」課程　實踐惜食與分享行善

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毒防局局長林瑩蓉表示，賣相不佳的蔬果本身仍是新鮮且營養豐富的好食物，經過用心與愛的付出，就能重現其價值，毒防局個案易受社會異樣眼光而隱身社會角落，不該被嫌棄、忽略或放棄，希望透過這樣的友善社會力課程，重建其陽光正向的能量與生活，培養個案愛惜與分享的正確價值觀，更有助其與家人關係的再造，進而體驗公益行善樂趣，從中找回自信，肯定自己的社會價值，順利復歸社會。
高市慈善聯合總會副理事長張繼忠強調，今天的課程是以當日剩餘食材來做出健康蔬菜金瓜米粉，教導大家珍惜身邊資源，善用這些新鮮蔬果的惜食概念，重視食物本質的營養，不以外貌論價值，並且能減少碳排，降低全球暖化衝擊，實踐環保生態，同時付出社會關懷，一舉數得。
個案家屬陳太太表示，兒子用藥多年，經常躲起來注射毒品，不與外界接觸，這次陪他來參加這個課程，看到兒子專心整理蔬果製作料理，實在感動，希望兒子能建立正向陽光的生活，從中學習成長、真正遠離毒品，是為人母最感欣慰的事。
毒防局呼籲，民眾若有藥癮問題，可撥打24小時免費專線0800-770-885，勇敢求助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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