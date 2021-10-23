擔心獨居老人受疫情影響 邱浚彥攜手全球城市小姐做公益
全球疫情嚴峻，台灣社會有許多弱族群極須援助，尤其獨居老人在疫情期間更是受到貧病交迫的打擊，因此「2021第十六屆全球城市小姐先生選拔大賽」冠軍賴沛涵和林士烜，將成為選拔協會的公益大使，再加上多年來都支持選美同時也是評審之一的名醫邱浚彥，也將與這群公益大使一同獻愛心，關懷弱勢。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-23 16:15:11
以「關懷弱勢、公益慈善」為主要精神的全球城市小姐選拔大賽，今年的冠軍賴沛涵和林士烜成為公益大使，評審之一的法喬維美醫美診所總院長邱浚彥也將一同關懷弱勢，送物資和生活照顧，幫助須要幫助的人。
全球城市小姐選拔大賽將近10年來都是由許聖梅主持，她主持風格穩健而且氣場強大，完全能HOLD住全場氣氛，成為選美大賽的主持專業户。對此許聖梅表示：「主持選美比賽雖然壓力不小，但也學到很多難能可貴的經驗。」
※【NOWnews 今日新聞
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