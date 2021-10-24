河內解封滿月　民眾仍在適應新常態生活

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然而「新常態」下的生活挑戰仍多，由於越南各地的防疫管制規定不一，有些地區要求跨省移動的民眾必須出示COVID-19陰性證明，部分甚至還要求旅客抵達後進行集中隔離或自主健康監測，降低旅客出行意願。
位於河內市的美亭（My Dinh）客運站肩負河內市以北的省際旅客運輸，主管機關先前為了防疫，一度暫停省際客運往來，而今河內市雖已允許客運公司重新營運，但候車大廳人數卻只有個位數。
在河內市擔任職業軍人的農玉山（Nong Ngoc Son）已經3個多月沒有看到老婆、小孩，他在美亭車站受訪時說，能與家人相聚當然開心，但一些省市要求乘客出示快篩或PCR檢測證明，增加時間與金錢開銷，非常不方便。
在河內市工作的東氏暄（Dong Thi Huyen）則已逾半年沒有返鄉探視自己的兩個小孩，「我每天都在看手機更新往來訊息，得知能搭車回家很開心」，但她選乘的路線尚未恢復營運，只能改搭4人座的私人車輛。
這波疫情衝擊越南許多上班族的生計，為了支付返鄉探望小孩的車資與篩檢費，東氏暄甚至還得向親戚借錢。她說：「疫情期間放了3個月的無薪假，沒有賺到什麼錢，回家還要多出衍生費用，到時得向家人借錢。」
目前河內市規定客運只能載客50%，許多客運公司在成本考量下，申請復駛的意願低，美亭車站20多個售票窗口只有2個有開，候車站內也只有一輛晚間10時許開往高平省（Cao Bang）的客運班次。
在美亭車站外接送旅客的摩托計程車司機阮廷柯（Nguyen Dinh Kha）觀察，旅客人數與疫情前相較大砍8成，他現在一天只賺10多萬越南盾（新台幣約122元），與日賺50萬的榮景相距甚遠。（編輯：高照芬 ）1101023