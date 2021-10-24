六堆秋收祭共下做客　族群共好

客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區，於23日舉辦2021六堆秋收祭「客慶豐收-滷黃梨醬(luˊvongˇliˇjiong)」開幕式活動，由客發中心主任何金樑及12鄉區首長、高屏地區立委與各機關代表及500位來自各地的民眾一同為「2021六堆秋收祭」活動揭開序幕，活動從10月23日至11月7日跨三個週休假日辦理。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-24 16:23:24
開幕式邀請10位來自客家、原住民、新住民及河洛等多元族群年滿10歲的孩童，獻上盤花、紅粄、粢粑來祝福六堆客家文化園區10週年快樂；接著由現場所有貴賓捲起衣袖與現場民眾一同將黃梨(鳳梨vongˇliˇ)及特製醃料一層層工整的排入瓶中後上蓋密封，象徵將客家好味緒世代傳承。
今年2021六堆秋收祭開幕很熱鬧，園區安排了一系列慶祝活動，有「還福祭儀」、「10歲同慶」、「滷黃梨醬」、「環境劇場」、「野餐」等，這些活動非常受歡迎，場場額滿；還精心設計了「十載好玩-樂秋收手遊」，民眾可以下載體驗。
下午還有「六堆客庄星光路跑」、「露營體驗」，還有結合美和科技大學與屏東創育機構聯盟的「美和健護食安慶豐收成果展」等等。
客發中心主任何金樑表示，六堆客家文化園區10周年了，六年來更是透過秋收祭系列活動的呈現，緊扣在地居民的日常生活與重心，讓遊客認識六堆常民文化，更是呈現族群共好的一面，讓大家看到更完整的六堆客家文化。