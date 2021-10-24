六堆秋收祭共下做客　族群共好

客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區，於23 日舉辦 2021 六堆秋收祭「客慶豐收 - 滷黃梨醬 (lu ˊ vong ˇ li ˇ jiong) 」開幕式活動，由客發中心主任何金樑及 12 鄉區首長、高屏地區立委與各機關代表及 500 位來自各地的民眾一同為「 2021 六堆秋收祭」活動揭開序幕，活動從 10 月 23 日至 11 月 7 日 跨三個週休假日辦理。

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▲開幕式邀請10位來自客家、原住民、新住民及河洛等多元族群年滿10歲的孩童，獻上盤花、紅粄、粢粑來祝福六堆客家文化園區10週年快樂。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.10.23）

開幕式邀請 10 位來自客家、原住民、新住民及河洛等多元族群年滿 10 歲的孩童，獻上盤花、紅粄、粢粑來祝福六堆客家文化園區 10 週年快樂；接著由現場所有貴賓捲起衣袖與現場民眾一同將黃梨 ( 鳳梨 vong ˇ li ˇ ) 及特製醃料一層層工整的排入瓶中後上蓋密封，象徵將客家好味緒世代傳承。

今年 2021 六堆秋收祭開幕很熱鬧，園區安排了一系列慶祝活動，有「還福祭儀」、「 10 歲同慶」、「滷黃梨醬」、「環境劇場」、「野餐」等，這些活動非常受歡迎，場場額滿；還精心設計了「十載好玩 - 樂秋收手遊」，民眾可以下載體驗。

下午還有「六堆客庄星光路跑」、「露營體驗」，還有結合美和科技大學與屏東創育機構聯盟的「美和健護食安慶豐收成果展」等等。

▲六堆秋收祭活動，所有貴賓捲起衣袖與現場民眾一同將黃梨(鳳梨vongˇliˇ)及特製醃料，一層層工整的排入瓶中後上蓋密封，象徵將客家好味緒世代傳承。 （圖／六堆客家文化園區提供, 2021.10.23）