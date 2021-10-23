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巷仔內／陳柏惟遭罷免！公投、2022本土陣營恐面骨牌效應

▲陳柏惟遭到罷免，本土陣營在年底公投、2022選舉如何扭轉頹勢受到關注。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲陳柏惟遭到罷免，本土陣營在年底公投、2022選舉如何扭轉頹勢受到關注。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-10-23 19:08:49

台中市第二選區立委陳柏惟罷免結果今（23）日揭曉，最終同意票多於不同意票，台灣基進立委陳柏惟確定被罷免，將於近日遭解職。此次無疑是國民黨在高雄市議員黃捷罷免案失利後的谷底反彈，對於與台灣基進友好的民進黨來說，敗給剛上任的國民黨主席朱立倫，未來恐會上演的台北市第五選區立委林昶佐罷免投票，以及將於年底舉行的四大公投案投票，綠營實在沒有樂觀本錢。另外，短時間內就要舉行的台中市第二選區立委補選，綠營要推誰出戰，將會是一個很大的難題。

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罷免案投票結果今日揭曉，陳柏惟確定遭到罷免。這是罷免方與介入甚深的國民黨之一大勝利，未來進行補選，是否即將迎來地方勢力回歸，讓此區回到基本盤，值得持續關注。此役敗北則是本土陣營強勢阻擋高雄市議員黃捷遭到罷免後受到的一大挫敗。

對本土政權的最大品牌民進黨來說，雖然陳柏惟非黨籍立委，兼任民進黨主席的總統蔡英文沒有站到第一線呼籲「投下反對罷免票」，但仍以「別讓認真的人孤單」、「冷靜選擇」等語相挺陳柏惟；民進黨秘書長林錫耀也曾與台灣基進人士會面，更隨時用訊息聯繫，最終陳柏惟仍被罷免，對民進黨來說面子絕對掛不住。

民進黨台中市的立委，尤以選區相鄰的立法院副院長蔡其昌、何欣純著力最深，2位選區基層實力雄厚的立委未能擴散自己的影響力，再加上其他台中市立委、議員也可說線上、線下全力動員，仍無法阻止國民黨及地方勢力反撲，不只明年台中市長及議員選舉艱難，年底公投在中台灣的選票恐也悲觀。

此次罷免案投票之前，不少綠營人士就擔憂恐陷骨牌效應，如今罷免確定通過，後續有可能登場的林昶佐罷免投票，以及將於年底舉行的四大公投案投票，執政黨要如何率領本土陣線重拾人民信任、避免骨牌效應真的出現，現有執政團隊如無變陣或大破大立，恐有一定難度。

另對於台灣基進來說，失掉唯一一席立委，等同失掉已經少有的珍貴發聲機會，另除了陳柏惟外，恐怕沒有同等級的強將，能夠再次作為與民進黨談判整合的籌碼。

而對陳柏惟個人來說，即使其演講渲染力十足、理念鮮明，在全國有不少死忠粉絲與支持者，但依照前高雄市長韓國瑜與王浩宇遭到罷免的前車之鑑來看，政治生涯受到重傷、需要時間沉潛在所難免。

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