巷仔內／陳柏惟遭罷免！公投、2022本土陣營恐面骨牌效應

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對本土政權的最大品牌民進黨來說，雖然陳柏惟非黨籍立委，兼任民進黨主席的總統蔡英文沒有站到第一線呼籲「投下反對罷免票」，但仍以「別讓認真的人孤單」、「冷靜選擇」等語相挺陳柏惟；民進黨秘書長林錫耀也曾與台灣基進人士會面，更隨時用訊息聯繫，最終陳柏惟仍被罷免，對民進黨來說面子絕對掛不住。
民進黨台中市的立委，尤以選區相鄰的立法院副院長蔡其昌、何欣純著力最深，2位選區基層實力雄厚的立委未能擴散自己的影響力，再加上其他台中市立委、議員也可說線上、線下全力動員，仍無法阻止國民黨及地方勢力反撲，不只明年台中市長及議員選舉艱難，年底公投在中台灣的選票恐也悲觀。
此次罷免案投票之前，不少綠營人士就擔憂恐陷骨牌效應，如今罷免確定通過，後續有可能登場的林昶佐罷免投票，以及將於年底舉行的四大公投案投票，執政黨要如何率領本土陣線重拾人民信任、避免骨牌效應真的出現，現有執政團隊如無變陣或大破大立，恐有一定難度。
另對於台灣基進來說，失掉唯一一席立委，等同失掉已經少有的珍貴發聲機會，另除了陳柏惟外，恐怕沒有同等級的強將，能夠再次作為與民進黨談判整合的籌碼。
而對陳柏惟個人來說，即使其演講渲染力十足、理念鮮明，在全國有不少死忠粉絲與支持者，但依照前高雄市長韓國瑜與王浩宇遭到罷免的前車之鑑來看，政治生涯受到重傷、需要時間沉潛在所難免。