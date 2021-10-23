陳柏惟遭罷免　朱立倫：台灣民主、在地鄉親的勝利

基進黨立委陳柏惟的罷免案，今（23）日以77899張同意票通過，陳柏惟確定遭到罷免。國民黨主席朱立倫在罷免結果出爐後，也出面召開記者會。朱立倫除了感謝台中二選區的民眾外，也直言這是一場在地鄉親的勝利、台灣民主的勝利。
記者丁上程／台北報導
2021-10-23 18:55:12
朱立倫表示，這場罷免案的結果，代表民眾不願意讓一個傲慢的立委、憑藉著「抗中保台」口號卻不願意站在民意這邊的立委繼續任職。並強調台灣最美的是傳統的美德，不是只有他口中的進步的價值。所以今天有太多太多的鄉親，基於我們在地的力量，在地民意的力量，以及對傳統美德的堅持，大家站出來投票。
朱立倫強調，遺憾的是罷免案過程中，總統蔡英文與民進黨立委們，刻意用分化對立的方式對國民黨提出惡劣指控，甚至還企圖將這場罷免案形塑成「抗中保台」式的口號選戰。「可以不要再如此了吧？」朱立倫說，民意已經告訴大家，不能永遠只用意識形態與政黨對立的方式，而是要取思考立委是不是有真的堅定地站在民意的這一方。
朱立倫宣告，接下來國民黨要面對的是四項公投，會全力以赴一步一腳印，讓台灣民眾瞭解今天對於執政黨長期執政不力。朱立倫也呼籲民眾，要在1218要站出來投下公投票，除了是堅持是非對錯以外，也是對蘇貞昌院長的不信任投票，對民進黨政府的不信任投票。