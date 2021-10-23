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確定遭罷免！陳柏惟：謝謝大家讓我當立委、讓我成長

▲罷免結果大勢抵定後，陳柏惟登台發表談話。（圖／記者黃宣尹攝影）
▲罷免結果大勢抵定後，陳柏惟登台發表談話。（圖／記者黃宣尹攝影）

記者黃宣尹／台中報導

2021-10-23 18:55:07

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案結果今（23）日揭曉，最終罷免票以77899票勝過不同意罷免73433票，陳柏惟確定遭到罷免。陳柏惟約莫晚間6時登台發表演說，他表示，這一路走來，他覺得值得了，要跟大家說一聲「多謝」，是笑的那種，不是哭的那種。他表示，有人說被人家罷免，減少了2年3個月的任期，但我要跟大家說，這不是輸，因為自己多了1年在立院的經驗而有所成長，還有台灣基進的團隊也都成長了。

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陳柏惟也說，不同意罷免的選票也差不多在門檻，這代表我們花了1年9個月的時間，扎實地拿下了7萬3433票在地鄉親的認同，這也表示台灣人民對青年參政還有期待，只是20個月還沒有辦法說服所有人，選民認為還有其他選擇更好，這不是大家做錯，而是自己做得不夠好。

陳柏惟說，這次輸了他沒有怨嘆，希望未來的選舉奧步、抹黑越來越少，「我們沒辦法控制對手，但我們自己對抗不實的訊息要有能力回應」。未來還有公投跟很多選舉，需要台灣公民繼續努力。

陳柏惟說，選前2周他過去的一些事情都被挖出來，當然有一點程度影響到最後投票，但這不代表有過去的人沒辦法參政，未來要拜託大家，在每個日子，大家都是為台灣民主宣傳的人，都要想辦法去影響身邊的人。

陳柏惟說，剩下幾天的立委任期，謝謝大家給他當立委的機會，給他說「我們是驕傲的台灣人」的機會，這個機會，鄉親都還可以留在手中，未來投票時讓台灣越來越堅強、民主越來越進步、讓民意代表要聽人民的意見。

陳柏惟說，這次不同意票有7萬多票，未來台中市第二選區的大家還是可以找他服務，也請繼續支持台灣、支持台灣政黨、支持台灣候選人，並且繼續為台灣打拼，感謝，3Q。

立法院副院長蔡其昌則表示，他感到很難過，選舉結果揭曉後，一定要反省、檢討。這場罷免不是代表結束，而是新的開始，不管是台灣基進，還是民進黨，都感謝陪伴的鄉親，這短時間大家一起陪著陳柏惟，面對很多的驚恐，這段時間為陳柏惟澄清，可能也得罪不少朋友。

蔡其昌說，今天大家可能很難過，有很多話想說，但難過一天就好，台灣人沒有一直失志的權力，因為大家都跟陳柏惟一樣，是一般家庭出生，沒有強大的背景讓人繼續失志下去。明天開始，會繼續努力打拚，再把這個選區贏回來。

台灣基進黨主席陳奕齊說，感謝所有一路一起陪伴的朋友，陳柏惟在立院20個月，還有在選區準備深耕都很打拼，團隊也是，他深深一鞠躬向大家感謝。他說，知道很多支持者失望沒有守住，但絕對不能對台灣民主失去信心，應該再度盡力維護台灣民主，「這次沒成功，我們下次要用更多的力量鞏固民主」。

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