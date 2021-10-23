棒球／黑豹旗明日開打！王建民為選手打氣

黑豹女力登板臺灣甲子園！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」） 連續七年冠名贊助「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」（簡稱「 中信盃黑豹旗」），今年球場再添「嬌」點，共101位女性教練與 選手參賽，連續兩年刷新賽史紀錄。第九屆中信盃黑豹旗今（23） 日舉行開幕典禮，明（24）日開打，今年雖然受到新型冠狀病毒（ COVID-19）疫情衝擊，仍有192支球隊參賽，熱情不減， 但賽前集訓備受挑戰，首播的中信盃黑豹旗微紀錄片《對決‧ 看不見的對手》，就透過鏡頭記錄台南市南英商工球員克服疫情、 自我鍛鍊的故事，臺南子弟王建民也在影片驚喜現身， 勉勵選手不要被疫情打倒、持續成長。





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