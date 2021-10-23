棒球／黑豹旗明日開打！王建民為選手打氣

記者吳政紘/綜合報導
2021-10-23 19:29:12
黑豹女力登板臺灣甲子園！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）連續七年冠名贊助「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」（簡稱「中信盃黑豹旗」），今年球場再添「嬌」點，共101位女性教練與選手參賽，連續兩年刷新賽史紀錄。第九屆中信盃黑豹旗今（23）日舉行開幕典禮，明（24）日開打，今年雖然受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，仍有192支球隊參賽，熱情不減，但賽前集訓備受挑戰，首播的中信盃黑豹旗微紀錄片《對決‧看不見的對手》，就透過鏡頭記錄台南市南英商工球員克服疫情、自我鍛鍊的故事，臺南子弟王建民也在影片驚喜現身，勉勵選手不要被疫情打倒、持續成長。
第九屆中信盃黑豹旗開幕典禮由副總統賴清德、教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、亞洲棒球總會會長暨中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）榮譽理事長彭誠浩、中國信託銀行董事長利明献共同出席，熱愛棒球的副總統賴清德表示自己熱愛棒球，如果有打棒球的條件可能會去打球，不是做現在的工作，而中信盃黑豹旗連續兩年不畏疫情、如期舉辦，離島學校共襄盛舉，今年女黑豹人數又創新高，中信盃黑豹旗做為全國最大青棒賽事「當之無愧」。
中華棒協彭誠浩榮譽理事長表示，謝謝賴副總統連續兩年參加開幕典禮，為選手打氣，因為政府的投入和支持，臺灣棒球才有排名世界第四的好表現，並邀請賴副總統擔任中信盃黑豹旗的大隊長，帶領臺灣棒球更上一層樓。中華棒協辜仲諒理事長表示，本屆賽事克服疫情、順利開打，難能可貴，勉勵參賽選手珍惜打球的時光，面對每一次投球、揮棒及跑壘，都要全力以赴，這不僅是對自己負責，更代表對教練和學校的感謝。
開幕典禮承襲傳統舉辦女黑豹表揚儀式，肯定「黑豹娘子軍」巾幗不讓鬚眉精神，中信銀行贊助成軍的澎湖聯隊今日也特地感謝中信銀行的支持，讓澎湖子弟得以在家鄉延續棒球夢。中信銀行利明献董事長表示，中國信託支持棒球不遺餘力，連續七年贊助中信盃黑豹旗，他鼓勵所有參賽球員，不論疫情、受傷或輸球都像是「隱形敵人」，勇敢對決才能戰勝看不見的對手。
中信盃黑豹旗今年拍攝的微紀錄片《對決‧看不見的對手》，鎖定南英商工青棒隊的故事，鏡頭記錄他們在疫情下練球的點點滴滴，學校體育組長陳献榮說，「教球35年來從沒遇過球場關閉，聽到消息頭都昏了。」為了避免球員體能驟降，緊急啟動遠距視訊練兵，球員在房間對著鏡頭進行體能訓練，球隊選手郭庭佑小學時羨慕哥哥打中信盃黑豹旗英姿，從此憧憬紅土沙場，沒想到高一受傷開刀、高二休息復健，屢次與賽事擦身而過，好不容易傷癒歸隊，卻又碰到疫情、球場關閉，他直呼，「老天爺是不是在搞我，可以打球時受傷，傷好了又不能打球。」但面對接連挑戰郭庭佑從未放棄，加上隊友的併肩特訓，終於能挑戰高中三年第一次、也是最後一次的中信盃黑豹旗比賽。
影片裡，中信兄弟棒球隊二軍投手教練王建民也現身球場，擔任南英商工的客座教練，王建民說，「棒球就是一種對決，今年，我們一起對決了一個看不見的對手。」他為選手們打氣，勉勵大家不要被疫情打倒，打好基礎、持續成長。