青年志工前進美濃整修伙房　搭建城鄉青年交流橋樑

高市府青年局副局長顏己喨率領青年局志工團與高雄美國學校師生，今（23)日前往美濃社區，一起修繕美濃傳統老舊的徐生明棒球教練家族伙房。顏己喨致詞時表示，青年局主要業務就是促進青年創就業，這次活動，鼓勵來自不同語系的國際青年志工，同心協力投入公益活動，促進社區青創空間修整，也搭建起市區與偏鄉青年交流對話的橋樑，讓愛不分城鄉。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-23 20:17:22
高市府青年局志工團與左營區美國學校師生共40位，今日前往美濃社區，進行在地伙房整修工作。徐氏家族伙房成員之一徐俊凱表示：「很高興青年局志工團27位志工，以及13位美國學校師生一起幫忙翻修伙房，環境整理、粉刷油漆、木層架製作、空間佈置等，未來將免費提供空間給需要的創業青年，懷著感恩的心讓社區發展更美好。」
來自香港的國際組志工林芷琪表示：「參與這次志願服務活動，讓我了解美濃客家文化，也奉獻一己之力協助社區發展，真的很有意思。」；家鄉就在美濃的左營美國學校11年級生鍾承玹 Sean Chung說：「有機會在美濃社區與大家一起彩繪牆壁，幫助在地青年打造美麗的交流空間，真的有趣又有意義。」
青年局也指出，志工團從8月開始，即與六龜青創業者、青年農夫、合作推動「六龜社區國際化加值服務」，善用團員多國語言優勢為地方社區進行國際化發展，把六龜新開部落在地的山茶文史及觀光文宣品翻譯為英文，亦拍攝不同語言的茶儀服務示範影片共10版本，透過青年局的網路平台對外露出，讓世界領略高雄農村觀光和台灣山茶文化之美。