全國運動會高雄「射擊」代表隊創紀錄 成高雄最大金庫
為期6天的110年全國運動會21日閉幕，今年總冠軍總統獎由台北市再度蟬聯，高雄市成績以45金、28銀、53銅共計126面獎牌，排名第四，榮獲立法院長獎。而本屆賽事「射擊」代表隊射下9金2銀4銅，射破104年全國運動會射擊項目所保持的6金紀錄，同時也創下高雄市全國運動會各單項代表隊最多金牌的紀錄，成為高雄最大金庫。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-23 21:08:14
高雄市體育總會射擊委員會總幹事施榮宏表示，今年的全運會亮眼成績，要感謝高雄市體育總會理事長許文宗及榮譽理事長朱文慶所領導的團隊對射擊項目的行政支援與資源挹注；另外，也特別感謝高市府運發局局長侯尊堯所領導的市府團隊，當高雄市運動推廣的強力後盾，今年全運會才能有這樣的佳績。賽前侯局長多次親自到射擊靶場給選手加油打氣，並承諾未來將把靶場的設備爭取更新及新設，讓高雄市射擊項目繼續發光發熱。
高雄市體育總會射擊委員會的主任委員施智瀛說，高雄市射擊項目射破金牌數紀錄，一點也不僥倖但也不敢搶功。從民國82年時任高雄縣長余政憲就把射擊項目列為重點發展項目，幫忙籌設靶場用地完整性及協助更新靶機及運動設施，讓射擊選手無後顧之憂，所以高雄市培養出非常多優秀的亞奧運國手。
高市府運發局局長侯尊堯則表示，因為有所有選手、教練為高雄市奮力拚搏的齊心努力，此次守住第4名，感謝所有代表隊夥伴的付出，也感謝體育總會與運發局聯手作各單項的後盾，市長陳其邁對於運發局的勉勵及期許，以及對優秀選手獎金大力支持，未來運發局將更努力，檢討及盤點此屆賽事成績，配合運動科學及培訓政策，備戰下屆全國運動會。