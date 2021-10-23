陳柏惟遭罷免　張廖萬堅、莊競程齊籲檢討制度缺陷

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張廖萬堅也說，西方很少對民意代表行使罷免，因為民意代表是定期改選，首長則不一樣，主要是因為首長握有人事權、預算權，如果有行事爭議會有比較大的影響，所以才會罷免。他說，民意代表必須要質詢，且擁有言論免責權，「你說他言論有爭議要罷免，這是矛盾」。
張廖萬堅認為，罷免制度設計時確實欠缺實務上的驗證，現在驗證如此低門檻會變成選舉勝負之後的延長賽，就像此次台中市第二選區陳柏惟，上次贏對手5000票，1年多之後就被罷免，這樣會有爭議。
莊競程也說，陳柏惟好不容易突破此選區，但現在因為罷免制度遭受罷免，這跟選舉時後的比例有所差異。他說，過去自己不在政治圈，也沒有參與罷免制度修改，但罷免是民主機制，大家遵循民主，現行的罷免已非正常民主，應該要深刻檢討制度缺陷。
莊競程強調，並非針對個案，而是近來經過幾次罷免的過程，發現制度確實有需要檢討，另每次選舉都有中國因素介入，這也是要思考的。他也提到，自己跟陳柏惟都是從台中市的艱困選區衝出來的年輕人，未來還是要堅持下去，守護民主、守護台灣、守護安全。
另有綠營台中地方人士分析，台灣基進在台中市第二選區確實有水土不服的狀況，因為台灣基進算是基本教義、理念宣道者，對於城鄉有差距的選區之經營模式確實還持續在摸索。陳柏惟在台中經營的時間太短，此次罷免是要靠陸戰，無法像大選一樣靠空戰，然而台灣基進沒有陸戰，且基於政黨主體性，與有組織的民進黨在地公職的連結度不是很密切，這是總總因素導致的結果。