南非憂染HIV風險增不用衛星-V疫苗　納米比亞跟進

我是廣告 請繼續往下閱讀
納米比亞衛生部今天透過聲明表示，在南非做出決定後，納國跟進停止使用衛星-V疫苗，即刻生效，直到世界衛生組織（WHO）將這款疫苗納入緊急使用名單為止。
衛生部表示：「擔心接種衛星-V疫苗的男性在接觸到HIV病毒後感染的風險可能較高，因此在相當謹慎的考量下，決定停止使用這款疫苗。」
法新社報導，納國收到塞爾維亞捐贈的3萬劑衛星-V疫苗，迄今僅注射不到120劑。
南非衛生產品監管局18日表示，基於稍早針對一種改造後的腺病毒─腺病毒5型（adenovirus type-5）─安全性測試研究，南非不會核准使用衛星-V疫苗，因為衛星-V疫苗正是採用這種病毒載體。
不過負責研發這款疫苗的俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）表示會提出資料，以證明南非的疑慮「毫無根據」。
加馬利亞研究所向路透社表示，衛星-V仍是全球使用來對抗COVID-19的疫苗中最安全也最有效的疫苗之一，還說超過250個臨床試驗和75份國際刊物都證實採用人類腺病毒載體的疫苗及藥物的安全性。
加馬利亞研究所表示：「雖然包括腺病毒5型在內的腺病毒是輕微普通流感最常見的原因之一，不過並沒有證據表明人類在普通感冒後感染HIV的風險會增加。」
納米比亞表示，將持續停用衛星-V疫苗，直到它被列入世衛緊急使用名單為止，但將提供第2劑衛星-V疫苗給已接種過第1劑者，以完成整個疫苗療程。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101024