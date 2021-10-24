炎亞綸被勸「放下與汪東城心結」　5字正面回應網友

由男團「飛輪海」出道的炎亞綸近年跨足主持圈，今年也與吳姍儒、唐綺陽一同獲得金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」。不過人紅是非多，日前有網友表示分不出炎亞綸和另一位團員汪東城的差別，炎亞綸便開玩笑回嗆對方「眼瞎」，儘管事後做出澄清， 與汪東城的不合傳言再次引發討論，對此，炎亞綸也親自透露2人目前的關係。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-24 10:51:39｜2021-10-24 13:20:53
YouTuber黃大謙與炎亞綸一同拍攝「回應酸民留言」影片，其中一則「以前總是分不清楚汪東城和炎亞綸的差別」留言讓炎亞綸氣到失言，激動回嗆網友：「你是眼瞎了是不是？」黃大謙再補：「你覺得這句話比較冒犯你是不是？」一來一往的對話讓網友笑到不行，也有人大讚炎亞綸發言直率又嗆辣。
不過此話一出，炎亞綸與汪東城鬧不合的傳言再次浮上檯面，後來炎亞綸也發文澄清，當時是為了節目效果才開玩笑，不過仍引來粉絲關心，在該貼文下方留言「希望早日和大東放下心結」，而炎亞綸則回「緣分不強求」，並大方附上親嘴的表情無符號，疑似在暗示與汪東城私下沒有太多交集，不過未來是否會再度合體，仍持保留態度，該回應也吸引6百位網友按讚。