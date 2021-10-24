愛犬在外聞垃圾！媽帶回家驚見牠沒出門愣：複製貼上？
莫非狗狗也會複製貼上？美國一名女網友養了一隻混血吉娃娃，日前她下班回家發現狗狗竟然在屋外聞垃圾桶，一邊叨唸狗狗怎麼會溜出家門，一邊帶牠走進屋內，沒想到一開門眼前的景象讓她大吃一驚！
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 10:39:15
女飼主Tia Belton蒂雅與丈夫養了一隻吉娃娃米克斯「Reese瑞絲」，平時蒂雅與先生外出上班時，瑞絲都會在家乖乖守候，從不亂跑，只喜歡躺在陽光下曬日光浴。不過這天她與先生開車下班時，竟然在公寓附近看見愛犬正在聞公共垃圾桶，蒂雅都快瘋了，不知瑞絲是怎麼跑出來，因此不太高興地呼叫瑞絲，而狗狗聽見她的呼喚也馬上轉頭跳上車。
蒂雅一開始還不高興地叨唸瑞絲，但是她沒想到的是，自己一打開家門屋內竟然還有一隻瑞絲已經在門口迎接她！那懷裡抱的是誰？誰才是真的瑞絲？蒂雅仔細看看懷裡的狗狗，這才發現牠竟然與「正牌瑞絲」長相幾乎一模一樣，這才驚覺原來自己認錯小孩啦！有趣的是，正牌瑞絲一臉困惑馬麻怎麼帶了一隻狗狗回家，而「冒牌瑞絲」則相當自來熟，還與瑞絲一起跳上沙發！
蒂雅發現認錯狗小孩之後，立刻張貼海報尋找走失狗狗的主人，所幸3天後找到原失主並得知原來牠叫做「Bella貝拉」，就這樣結束這場「認錯毛小孩」的烏龍事件，只是能預見與愛犬一模一樣的狗狗，真的是一種很奇妙的緣份呢，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）