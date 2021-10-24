夏宇童差點「原地分手」孫協志　背後原因竟牽扯峮峮

演藝圈情侶檔孫協志、夏宇童在來在節目上有許多互動，不過2人日前錄製《飢餓遊戲》時，因為一場遊戲差點「原地分手」，孫協志被問到峮峮拍寫真的地點和老家，他竟然全都答對，卻間接害敵隊的夏宇童不停接受落水懲罰，讓夏宇童氣到不行。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-24 11:31:03
在殘酷的「好朋友測試」遊戲中，孫協志答對峮峮的所有問題，讓夏宇童忍不住開酸：「你（孫協志）很了解你朋友的朋友，靠近哪個老家都知道！」許孟哲一聽立馬補刀：「還知道她寫真集去哪拍。」王仁甫繼續圍剿：「代表他有認真看寫真書。」雖然孫協志滿腹委屈想解釋，但夏宇童依舊不買單：「沒關係我知道了，我這次發現我少了一個好朋友，我們現在是普通朋友，我跟你到這了！」為遊戲拚命卻意外被女友切割，孫協志滿臉無奈：「為了你們這些鬼話，我犧牲了我一生的幸福。」
另外，製作單位還安排特別橋段，只要和夏宇童完成指定動作，再戴上眼冒愛心的干擾蛙鏡，就能成為夏宇童的生命共同體。即使行動會如同廢人，但能和夏宇童獨處，孫協志不由對號入座，許孟哲則提醒他：「但是你們現在連普通朋友都稱不上。」王仁甫也潑冷水：「夏宇童沒說選你啊，你有這麼想要喔！你也忍一下吧，要點矜持，留給人家探聽。」