名家論壇》韋安／刪Q結果不容國民黨樂觀

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正是因為2016民進黨全面執政後，修改選罷法，制定了今天罷免遊戲規則。降低聯署成案、罷免過關的門檻，從而引發2018九合一大選後的遍地罷免風潮。而高雄市長韓國瑜，成為第一個被罷免倒下的人。
此外，陳柏惟被罷免的兩個主因，支持（沒反對）萊豬進口，反對在野黨提出採購國際疫苗案，始作俑者也是綠色執政。雖然民進黨從黨、政、媒體都全面掌控，但在野黨和不滿綠營枉顧民意施政作為的民眾，還是找尋出口（罷免）予以反制和反彈。
不過，作為在野的國民黨，更應該不要因為罷免3Q成功，忘乎所以，而是要看到潛在的危機。
原本從各方一手資訊、民調數據，推估罷免票約為8萬左右，實際開出來的票77899票。但反罷免票，竟然也高達73433票，讓人跌破眼鏡。
陳柏惟近兩年來問政風格和內容，「荒謬性」極高，在罷免案投票前夕，還爆出對人格殺傷力極高的「肈逃」往事。民進黨主席和總統蔡英文，雖然公共呼籲「不要讓認真做事的人孤單」，但這些儘止於精神喊話和道義支持。
也就是說，反罷方主要靠陳自己和基進黨，與罷免方對抗，並開除「亮眼」的票數。分析此一結果，有以下三種原因：
一，「抗中保臺」一喊就靈。陳柏惟反罷免動員的主要訴求，仍和他問政主軸一樣是「抗中保臺」，結果在這場地方區域罷免案中，還是催出不少深綠反罷票。這張一味抹紅對手的「王牌」還是有效。
二，罷免當天，臺北至臺中的高鐵票幾乎客滿，無論陳有多大的荒謬值，但年輕人基本上站在3Q這邊，支持他。而和國民黨站在對立面，否則反罷票不會開出如此高的數字。藍營必須再次正視這個現象，藍綠之爭，為什麼總是變成「老少對立之爭」？
三，民進黨在罷免中，只是「淺動員」，但最後兩邊差距只有4500票，不容小覷民進黨的動員力。如果綠營的力道大一點，甚至蔡英文不要「思前想後」，真的了落下去為陳月站臺力挺，最後的結果可能完全不同。
接著，正在進行中的「罷昶案」，和公投案，藍營都沒有絲毫樂觀的理由。
刪Q過關後當晚，林昶佐立即在臉書喊話，「我要再次請新任的朱立倫主席，冷靜思考，適可而止。你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓臺灣社會有更大的裂縫能被中國介入」。已經在預告，會大打「抹紅」和「抗中保臺」牌。
林昶佐的表現沒有3Q來的「突兀」，被罷免的起因，是因為疫情期間，陪同中央疫情指揮中心進駐臺北果菜市場，護中央嗆柯文哲，被攤商嗆都「沒有真正關心」市場而引爆，被罷的理由單一。
而林又有廣泛年輕人的支持，選區政治現實和選民結構與臺中3Q選區完全不同。再加上民進黨挺昶的力度，與挺陳絕對不同。藍營在罷昶一案上，可能面臨騎虎難下的局面。
同樣刪Q過後，1218年底反萊豬4公投，其實是對蔡政府的不信任投票。綠政府一定極儘所能地反制，而「王牌」想必是，引進兩岸間的外部矛盾，轉移內部不滿和衝突的焦點。「抗中保臺」又會成為主戰略，不知國民黨對此，準備好什麼對策來因應？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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