郭書瑤撒嬌想「偷窺好友洗澡」　茵聲爆料身體被看光

藝人郭書瑤與「這群人」茵聲因一同演出《通靈少女》結下好感情，2人近來一同上節目《#T-POP我們聽大的！!》時，郭書瑤被爆料喜歡透過視訊，來欣賞茵聲的身體。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-25 09:30:00
茵聲透露起初看到郭書瑤表情總是「冷冷的」，直到對方主動開啟話題後，2人才變成好朋友，茵聲爆料郭書瑤每周都要打電話給她：「瑤瑤很變態，一定要用視訊，曾經我在洗澡時，看到她打來，想說她到底要幹嘛？」瑤瑤撒嬌說：「我就是想她啊！」茵聲則說郭書瑤總是用視訊來觀察他的身體，例如：「妳是不是變胖了」、「妳今天皮膚不好喔」！郭書瑤解釋因為疫情每天都在家，自己一個人住總是會想看到朋友。
郭書瑤在戲劇上的亮眼表現，讓很多人忽略她同時具有歌手身分，她難得這回在節目上演唱《在一天》及《Honey》，她坦言非常感動，因爲除了很久沒發片外，也很久沒有一個平台，能讓她站台上唱歌。茵聲則演唱偶像劇的主題曲《稻草》，笑說唱這首歌時Key有點高，但因為了解自己在高音時，能表現非常出色，所以在演唱時都會努力唱上去。
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