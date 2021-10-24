黃子韜收百億遺產成鑽石單身漢 媽媽「模特兒外型」曝光
大陸男星黃子韜年僅28歲，卻因接收了富豪爸爸黃忠東的遺產，身家高達855億，還擁有多處房產以及9間公司，可以說是鑽石級單身漢。黃忠東去年9月因胰臟癌過世，黃子韜的媽媽則是鮮少露面，讓外界對於偶像的家庭背景更是好奇，直到有一年母親節，黃子韜在微博分享了多張和母親的合照，才讓眾人發現黃媽媽的「明星等級」顏值。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-24 16:00:48
黃子韜繼承了爸爸的好頭腦，善於管理與經營，現在已經是9間公司的老闆，業務範圍橫跨整個娛樂產業，而且他也是出了名的愛惜員工和旗下藝人。黃子韜曾在訪問時表示，他絕對不會和藝人簽不平等合約、解約不收違約費、藝人可以自由戀愛，也不希望員工為了工作陪酒應酬。至於帥氣的外表，黃子韜和媽媽可以說是一個模子裡刻出來的，2人不只五官神似，連外表都同樣又高又瘦，180公分的黃子韜站在媽媽身旁，也僅高了半顆頭，可見黃媽媽的好身材不輸模特兒。
黃子韜是家中獨子，從小在父母的寵愛下長大，爸爸黃忠東是商人，媽媽則是家庭主婦。黃忠東非常有生意頭腦，在青島擁有4棟房子、12間公司以及約855億新台幣的資產。但夫妻倆不願意黃子韜變成紈褲子弟，黃子韜一直到成年才知道自己是富二代，而且還曾為了去南韓當練習生，在寒冷的冬天發傳單打工賺旅費，讓當時的黃忠東看在眼裡相當心疼。因此當黃子韜和SM娛樂撕破臉時，黃忠東二話不說要兒子回大陸發展，還直接成立了一間公司讓黃子韜當老闆。