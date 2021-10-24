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萬聖節搭上《魷魚遊戲》熱潮　韓國成衣業者訂單接到手軟

▲《魷魚遊戲》在全球掀起一波追劇熱潮，令韓國韓成衣業在疫情重創之下迎來一線生機。（圖／Netflix）
▲《魷魚遊戲》在全球掀起一波追劇熱潮，令韓國韓成衣業在疫情重創之下迎來一線生機。（圖／Netflix）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-24 16:47:50｜2021-10-24 16:50:47

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》在開播之後，已經成為Netflix官方認證、全球觀看數最高的影集，且至今熱潮尚未退燒。隨著萬聖節即將到來，劇中形象鮮明的綠色運動服以及粉紅色制服需求暴增，也讓韓國因為疫情蒙上陰影的成衣業，迎來一道曙光。

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根據《路透社》報導，《魷魚遊戲》推出之後，熱潮隨即席捲全球，國際影音串流平台Netflix表示，自9月17日開播以來，《魷魚遊戲》的觀看量已經達到1.42億次，成為Netflix史上最受歡迎的影集，Netflix更因此增加了438萬新用戶。因為《魷魚遊戲》受惠還有韓國成衣業者，因為劇中形象鮮明的粉紅色制服、綠色運動服需求暴增，成衣業者訂單接到手軟。

首爾城北區一間約150坪的成衣工廠正忙著趕著製作，54歲的工廠老闆Kim Jin Ja表示，「對於成衣業來說，10月通常是淡季，但歸功於《魷魚遊戲》以及萬聖節，我們現在忙翻天了。」Kim Jin Ja透露，現在他們正在趕工製作6000件綠色的運動服，而且主要是供給兒童、幼兒族群。

Kim Jin Ja指出，他們的年營業額約為15億韓元（約台幣3560萬元），在新冠肺炎疫情之後，年營業額額跌到只剩下過去的三分之一。她大部分的訂單來自日本，卻因為旅行限制客戶銳減，他也被迫在8、9月停工。現在Kim Jin Ja只希望訂單能夠持續到萬聖節之後，並且讓「韓國製造」的商品能夠再度在出口市場展現魅力。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《魷魚遊戲》在紅遍全球，不少人也爭相扮裝成劇中主演們穿著的運動服以及制服。（圖／美聯社／達志影像）
其實早在疫情之前，韓國成衣業的營業額就因為工資水平較高而下滑，難以與中國、越南或印尼競爭。首爾時尚紡織品縫紉協會（Seoul Fashion Textile Sewing Association）的主席Oh Byung-yeol指出，在城北地區德2144家製造商當中，有1510家是成衣公司。而城北區首長Lee Seung-ro表示，韓國成衣業在近兩年都因為疫情處於艱難時刻，但《魷魚遊戲》全球爆紅，帶動劇中運動服大受歡迎，讓成衣訂單絡繹不絕。

報導指出，在知名南大門市場中，一套《魷魚遊戲》兒童運動服售價約為3萬韓元（約台幣710元）。當地攤商表示，需求絡繹不絕，《魷魚遊戲》系列的運動服賣到供不應求。

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