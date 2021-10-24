疫情升溫！新加坡政府：完整接種疫苗才能重返工作場所
新加坡採取「與新冠病毒共存」政策一個月，疫情持續升溫，確診人數居高不下，政府除了呼籲民眾儘量留在家中，不要經常外出，23日更發布聲明，從2022年元旦開始，想要重返工作場所者，必須完整接種疫苗，如果有人因違規遭到解僱，不能算是不當解僱。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-24 18:58:28｜2021-10-24 19:03:49
新加坡「與新冠病毒共存」政策受到國際矚目，是項極為大膽的實驗。由於新加坡已有逾8成人口接種了兩劑新冠疫苗，因此政府才會逐漸鬆綁社區防疫限制。政策推行一個月來，確診數及死亡數持續攀升，使得政府不得不拿出對策，要求尚未接種疫苗者儘快接種，並且宣布若要進到賣場或餐廳，必須完整接種疫苗。
現在新加坡政府再度祭出嚴厲的疫苗措施，自明年1月起，想要重返工作場所的員工，必須完整接種疫苗，或是染疫康復、因健康因素無法接種疫苗。沒有接種疫苗的員工，必須自費進行檢測且為陰性，才能夠進入工作場所，時效僅24小時。
聲明表示，雇主可以要求沒有接種疫苗的員工轉調至在家上班的職位，甚至可讓這些員工休無薪假，或是終止僱傭關係，這些員工如果因無法返回工作場所遭到解僱，不能算是不當解僱。新加坡政府態度強硬，希望能儘快達到100%勞動力疫苗接種覆蓋率。
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