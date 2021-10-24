枉死女攝影師老公攜兒直奔飯店 「緊緊擁抱」亞歷鮑德溫
好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）於美國時間21日在片場發生誤殺意外，原本應該是安全的道具槍竟射出實彈，導致女攝影師Halyna Hutchins當場被擊斃，男導演Joel Souza則是肩膀中槍，目前已經順利出院。事發後亞歷鮑德溫情緒潰堤，表示自己不知道為什麼會發生這種意外，有媒體目擊亞歷鮑德溫已經和該名女攝影的老公和兒子會面。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-24 19:51:11
根據外媒報導，在美國時間22日晚間，Halyna Hutchins的親友幫她舉辦了一場追思會，現場氣氛哀戚。23日一大早，亞歷鮑德溫就在新墨西哥的一間飯店和Halyna Hutchins的老公、9歲兒子一起吃早餐，雖然發生不幸的悲劇，但3人還是先後緊緊擁抱。
亞歷鮑德溫在事發後立刻發出聲明，表示自己對於該意外也是非常的震驚和悲傷，並且表示會全力配合警方調查，目前尚未有人遭到逮捕或是起訴，警方也證實該道具槍裡面有實彈。亞歷鮑德溫在接受完偵訊後，在警局外情緒潰堤，許多粉絲紛紛湧入他的IG留言替他打氣。巨石強森則是在Halyna Hutchins的IG留言致意，表示很遺憾發生這種事，他的愛與力量會和Halyna Hutchin的家人同在。