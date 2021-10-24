Tesla股價飛揚！謝金河揪「重要訊號」：競賽將延燒數年
電動車產業正夯！世界電動車龍頭大廠特斯拉（Tesla）也在22日時股價攻上910美元。對此，財信傳媒董事長謝金河也揪出「重要訊號」，並認為「電動車已成國家競賽的新場域，這場競賽，可能持續好幾年」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 19:58:19｜2021-10-24 21:14:38
謝金河提到，Tesla在去年8月創下2318.49的天價之後，股票進行分割，一股拆成五股，分割後，股價最慘跌至329.88美元，後來在今年元月25日又漲到900.4美元，經過九個多月的調整，22日又寫下910美元新天價，市值8623.85億美元，這是Tesla的新里程碑，也是電動汽車帶動世界往前奔馳的重要訊號。
謝金河也發現，「上週，InTel股價大跌，而Tesla大漲，形成兩個強力對照組，也照出未來產業發展的方向。且這一陣子，FB股價急跌，Tesla大漲，接下來會出現Tesla超車FB，再往下看，Tesla會成為全美第五大市值企業，而且市值會超過一兆美元」。
另一邊，中國以舉國之力發展電動車，謝金河說「如今比亞迪，蔚來，理想，小鵬都使力往前跑，小米造車已見端倪，預計2024年上路。除了車廠，最具代表性的是電池的寧德時代，比汽車跑更快。寧德時代在2018年5月上市，股價從30.17起跑，如今漲到614.98人民幣，市值超過1.4兆人民幣，這是A股市場的多頭總司令」。
謝金河認為這些年，電動車已成國家競賽的新場域，他舉例，「拜登親自為福特新款電動貨卡當駕駛，立即譲福特汽車的股價從3.96大漲到16.7美元，市值衝上638億美元。歐洲的福斯汽車誓師發展電動車，股價立刻昇空大漲，BMW也紛紛跟進，這場電動汽車的國家競賽，可能持續好幾年」。
謝金河最後也提及台灣電動車發展，「這個禮拜，鴻海科技日，郭董把MIH的原形車開入會場，成為全場焦點，MIH的三款新型電動汽車，包括大型電動巴士也亮相，台灣的電動汽車產業未來的張力，值得大家拭目以待！」（編輯：潘毅）