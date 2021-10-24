70歲金庸劇大製作淪當直播客 帶幼齒嫩妻吸金7千萬
70歲製作人張紀中多次翻拍金庸小說，胡軍版《天龍八部》、黃曉明版《神鵰俠侶》都是他的經典作品，在大陸演藝圈地位崇高，不過近年外界更關注的是他的第三段婚姻，張紀中和小31歲的助理杜星霖2017年結婚，陸續生下2個孩子，夫妻倆不時合體上直播帶貨，最近因為親子鑑定的新聞鬧得沸沸揚揚，張紀中直播竟創下1600萬（約台幣7000萬元）的業績。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-24 20:24:37｜2021-10-24 20:27:27
大陸直播商機驚人，開啟不少藝人的事業第二春，張紀中貴為金庸劇大製作人，年屆70歲也抵擋不住誘惑，跨界挑戰直播，一個月大概有5場直播，日前他和小31歲嫩妻杜星霖直播帶貨，搶搭雙11購物節的風潮賣起羽絨衣，業績高達台幣7000萬元，擠進當日排行榜第六名，不過張紀中大多當人形看板，在直播間露露臉，盡力賣貨的則是杜星霖。
就在本月初，張紀中、杜星霖才爆出帶著2個孩子做親子鑑定，為了離婚大打出手，不過微博上一名記者火速代張紀中澄清，「張說兩個孩子絕對是親生」。張紀中一生風流，4個孩子3個媽，第二任太太樊馨蔓小他18歲，仍不敵更年輕的杜星霖，張紀中離婚後娶杜星霖，3年內生下2個孩子，嬌妻也讚張紀中體力過人，「比很多年輕人好」。